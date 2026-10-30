Νοσοκομείο Χανίων: Έντονες αποδοκιμασίες στον Άδωνι Γεωργιάδη (βίντεο)

Με αποδοκιμασίες και συνθήματα υποδέχθηκαν τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδησυγκεντρωμένοι στο Νοσοκομείο Χανίων, κατά την επίσκεψή του το πρωί της Παρασκευής. Την ώρα που ο υπουργός κατευθυνόταν από το υπό ανακαίνιση Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προς το αμφιθέατρο, όπου θα ακολουθούσε η συζήτηση με τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη, ακούστηκαν χαρακτηρισμοί όπως «προδότη», αλλά και το σύνθημα «με α και ού δεν φτιάχνετε Υγεία». Χανίων.

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε συναντηθεί στο Δημαρχείο με τον δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, με βασικό θέμα τα προβλήματα στελέχωσης του νοσοκομείου και την αναζήτηση τρόπων προσέλκυσης γιατρών και νοσηλευτών. Ο υπουργός ζήτησε τη συμβολή της δημοτικής αρχής, προτείνοντας να εξεταστεί η θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλους δήμους της χώρας.

Όπως ανέφερε, στόχος της επίσκεψής του δεν ήταν μια τυπική παρουσία στα Χανιά, αλλά η αναζήτηση λύσεων για το νοσοκομείο, προαναγγέλλοντας παράλληλα σημαντικές ανακοινώσεις.Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Σημανδηράκης περιέγραψε την υποστελέχωση και την κόπωση του προσωπικού ως σοβαρά προβλήματα, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στα Χανιά είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Δήλωσε ότι ο Δήμος θα συνδράμει στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να αναλάβει τις ευθύνες που αναλογούν στο κεντρικό κράτος. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοίνωση του υπουργού για το επίδομα άγονης περιοχής.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι του νοσοκομείου είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από το ίδρυμα, με πανό, συνθήματα και μεγάφωνα, διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού. Για τις 18:00 έχει προγραμματιστεί το πανχανιώτικο συλλαλητήριο στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, με αίτημα την ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου.

(Κεντρική φωτογραφία από zarpanews)

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