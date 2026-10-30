Ρονάλντο: Ασταμάτητος ο CR7, πέτυχε χατ-τρικ και πλησιάζει τα 1.000 γκολ! (βίντεο)

Μια ακόμη σπουδαία βραδιά πρόσθεσε στην ήδη μυθική καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πήρε από το χέρι την Αλ Νασρ και την οδήγησε στη νίκη με 5-3 απέναντι στην Αλ Χολούντ, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, καθώς σημείωσε και τα τρία προσωπικά του τέρματα μέσα σε μόλις 15 λεπτά, μετατρέποντας ένα απαιτητικό παιχνίδι σε προσωπική παράσταση.

Η αναμέτρηση είχε έντονο ρυθμό από το ξεκίνημά της, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες 2-2. Η Αλ Χολούντ προηγήθηκε στο 16ο λεπτό με τον Ζουλιέν Ντομίνγκες, ενώ η Αλ Νασρ απάντησε με τους Άντζελο στο 24' και Σαντιό Μανέ στο 38'. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Εσόμπα να διαμορφώνει το 2-2.

Η παράσταση του Ρονάλντο στο δεύτερο ημίχρονο

Όταν η μπάλα «έκαιγε», ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε δράση. Στο 66ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Ζοάο Φέλιξ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Πορτογάλος χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά με δυνατή κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ζοάο Φέλιξ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-2.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 81ο λεπτό. Ο Σαντιό Μανέ δημιούργησε την ευκαιρία και ο Ρονάλντο βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του και διαμορφώνοντας το 5-2. Η Αλ Χολούντ μείωσε στις καθυστερήσεις με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι ως προς τον νικητή.

Μόλις 15 γκολ μακριά από το ιστορικό ορόσημο!

Η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση του CR7 είχε και ιστορική διάσταση. Σύμφωνα με τις καταγραφές που δημοσιεύτηκαν μετά την αναμέτρηση, ο Πορτογάλος έφτασε τα 985 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, απέχοντας πλέον μόλις 15 τέρματα από το μυθικό ορόσημο των 1.000.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο χατ-τρικ ήταν το 67ο της καριέρας του και το πρώτο του στο πρωτάθλημα μετά από περίπου δυόμισι χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως είχε προηγουμένως δει δύο προσπάθειές του να ακυρώνονται για οφσάιντ, χωρίς αυτό να τον αποτρέψει από το να εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή.

Με τη νίκη αυτή, η Αλ Νασρ έφτασε τους 28 βαθμούς και συνεχίζει τη μάχη της στην κορυφή του πρωταθλήματος, ενώ ο Ρονάλντο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως, ακόμη και στα 41 του χρόνια, παραμένει μια ασταμάτητη μηχανή παραγωγής γκολ.

Το κοντέρ συνεχίζει να γράφει και πλέον ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος περιμένει να δει πότε ο CR7 θα φτάσει στο απόλυτο ορόσημο: τα 1.000 γκολ!

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