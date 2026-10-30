Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στα νότια - Εκατοντάδες φυτώρια κάνναβης σε θερμοκήπιο

Στην κατάσχεση 135 νεαρών δενδρυλλίων κάνναβης και στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, σε χωριό του Δήμου Βιάννου. Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου. Πρόκειται για έναν Έλληνα 54 ετών και έναν αλλοδαπό 28 ετών, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν από κοινού θερμοκήπιο ιδιοκτησίας του πρώτου, όπου εντοπίστηκε η καλλιέργεια.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν στην περίμετρο του θερμοκηπίου, κοντά στην είσοδο, 135 φυτά κάνναβης, ύψους έως 15 εκατοστών. Τα δενδρύλλια ήταν τοποθετημένα σε πλαστικά γλαστράκια και είχαν καλυφθεί επιμελώς με φυσική βλάστηση, προκειμένου να μην είναι εύκολα ορατά.

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Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί για τη φερόμενη δράση των δύο συλληφθέντων. Σε έρευνες που ακολούθησαν σε κατοικίες, αλλά και κατά τον έλεγχο των δύο ανδρών, κατασχέθηκαν ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο αλλοδαπός διέμενε παράνομα στην Ελλάδα.

Τα φυτά κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν εργαστηριακά στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών και Μονάδας Τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ. Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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