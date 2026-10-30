Ηράκλειο: Έστειλε γυμνή φωτογραφία της πρώην γυναίκας του στον γαμπρό του!

Στη σύλληψη ενός 54χρονου Γάλλου προχώρησαν αστυνομικοί στη Χερσόνησο, μετά από καταγγελία της 45χρονης πρώην συζύγου του για δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού χωρίς τη συγκατάθεσή της.
Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύζυγός της έστειλε γυμνή φωτογραφία της στον σύζυγο της κόρης τους.
Η ίδια αποδίδει την ενέργεια του 54χρονου σε πρόθεση εκδίκησης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης καταδίκης του άνδρα για ενδοοικογενειακή βία, για την οποία είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης της πρώην συζύγου του.
Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου εντόπισαν τον 54χρονο και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
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