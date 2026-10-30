Ηράκλειο: Έστειλε γυμνή φωτογραφία της πρώην γυναίκας του στον γαμπρό του!

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Στη σύλληψη ενός 54χρονου Γάλλου προχώρησαν αστυνομικοί στη Χερσόνησο, μετά από καταγγελία της 45χρονης πρώην συζύγου του για δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύζυγός της έστειλε γυμνή φωτογραφία της στον σύζυγο της κόρης τους.

Η ίδια αποδίδει την ενέργεια του 54χρονου σε πρόθεση εκδίκησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης καταδίκης του άνδρα για ενδοοικογενειακή βία, για την οποία είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης της πρώην συζύγου του.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου εντόπισαν τον 54χρονο και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

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