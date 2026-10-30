Κύπελλο Ελλάδας: Όλα τα σενάρια πρόκρισης - Η πιθανή θέση του ΟΦΗ

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεσπόζει στην 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν όχι μόνο το γόητρο, αλλά και μια θέση στην προνομιούχο τετράδα της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς τα αποτελέσματά της ενδέχεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την τελική κατάταξη. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ένας από τους δύο «αιωνίους» εξασφαλίζει θέση στην πρώτη τετράδα, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας Θα συνεχίσουν και οι δύο στην επόμενη φάση.

Ωστόσο, η μάχη για τα τέσσερα εισιτήρια παραμένει ανοιχτή, καθώς ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Καλαμάτα και Ατρόμητος διατηρούν τις δικές τους πιθανότητες και περιμένουν τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής.

Τι χρειάζεται ο ΟΦΗ για την τετράδα

Ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 7η θέση με 4 βαθμούς και απολογισμό τερμάτων 3-1. Με νίκη επί του Βόλου θα φτάσει τους 7 βαθμούς, ενώ έχει και τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τη διαφορά τερμάτων του.

Το θετικό είναι ότι αντιμετωπίζει τον Βόλο, ο οποίος βρίσκεται στην προτελευταία θέση με μόλις έναν βαθμό και παθητικό οκτώ τερμάτων.

Ωστόσο, υπάρχουν τρία σημαντικά εμπόδια:

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν τουλάχιστον 9 βαθμούς ο καθένας.

Στο Καλαμάτα – ΠΑΟΚ, μία από τις δύο ομάδες θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς, εφόσον υπάρξει νικητής, ενώ με ισοπαλία ο ΠΑΟΚ θα φτάσει τους 8. Η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος έχουν από 6 βαθμούς και αντιμετωπίζουν αντιπάλους από τους οποίους μπορούν να πάρουν τη νίκη.

Επομένως, για να μπει ο ΟΦΗ στην τετράδα, χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη και αρκετά ευνοϊκό συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Ποια αποτελέσματα χρειάζεται να τον ευνοήσουν;



Για να έχει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στην τετράδα, ο ΟΦΗ θα ήθελε:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Να υπάρξει νικητής, ώστε ο ηττημένος να παραμείνει στους 9 βαθμούς.

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ: Να κερδίσει η Καλαμάτα, ώστε ο ΠΑΟΚ να παραμείνει στους 7.

ΑΕΚ – Αστέρας: Να επικρατήσει ο Αστέρας, ώστε η ΑΕΚ να μην ξεπεράσει τους 6 βαθμούς.

Ατρόμητος – Νέστος: Να μην κερδίσει ο Ατρόμητος.

Άρης – Πανσερραϊκός: Να μην πάρει τη νίκη ο Άρης.

Ακόμη και με αυτόν τον συνδυασμό, θα χρειαστεί προσοχή στη διαφορά τερμάτων, καθώς ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστές του σε ενδεχόμενες ισοβαθμίες. Ρεαλιστικά η Κρητική ομάδα δεν έχει καμία πιθανότητα για τετράδα αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη κόντρα στο Βόλο για να τερματίσει πιθανότητα στην την 6η θέση και να παίξει στα πλέι οφ με τον 11ο στο Παγκρήτιο για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Με ισοπαλία θα τερματίσει από 8ος έως 10ος ενω με ήττα θα βρεθεί σε μία θέση από την 9η έως την 12η.

Ο ΠΑΟΚ κρατά την τύχη στα χέρια του

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα και γνωρίζει πως με νίκη εξασφαλίζει τουλάχιστον την τρίτη θέση, ενώ μπορεί να διεκδικήσει ακόμη υψηλότερη κατάταξη, ανάλογα με τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αναμετρήσεων.

Εφόσον επικρατήσει και υπάρξει ηττημένος στο ντέρμπι του Φαλήρου, ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να βρεθεί στη δεύτερη θέση, με τη διαφορά τερμάτων να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.

Αντίθετα, σε περίπτωση ισοπαλίας στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, η διεκδίκηση της κορυφής γίνεται πιο περίπλοκη. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο +3 στη διαφορά τερμάτων, έναντι +7 του Ολυμπιακού, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί μια πολύ μεγάλη σε έκταση νίκη απέναντι στην Καλαμάτα για να διεκδικήσει την πρώτη θέση σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία.

Η ΑΕΚ θέλει να αποφύγει τις περιπέτειες

Στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Η Ένωση αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR και με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία της στην τετράδα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων.

Η ομάδα της Αθήνας βρίσκεται στο +7 στη διαφορά τερμάτων, την ώρα που ο Ατρόμητος έχει +2. Οι δύο ομάδες μπορούν να ισοβαθμήσουν στους εννέα βαθμούς, όμως η διαφορά των πέντε τερμάτων δίνει αυτή τη στιγμή σημαντικό πλεονέκτημα στην ΑΕΚ.

Έτσι, η Ένωση θέλει να κάνει το καθήκον της απέναντι στον Αστέρα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περιττή περιπέτεια στην τελευταία αγωνιστική.

Τι χρειάζονται ΠΑΟΚ, Ατρόμητος και Καλαμάτα

Ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση ισοπαλίας απέναντι στην Καλαμάτα, θα χρειαστεί να κοιτάξει και τα αποτελέσματα των ΑΕΚ και Ατρομήτου. Για να εξασφαλίσει θέση στην τετράδα, θα πρέπει να υπάρξει απώλεια βαθμών από τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες.

Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος διατηρεί ελπίδες πρόκρισης, γνωρίζοντας πως χρειάζεται θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, αλλά και να αξιοποιήσει ενδεχόμενες απώλειες των ανταγωνιστών του.

Η Καλαμάτα έχει την πιο δύσκολη αποστολή, καθώς χρειάζεται νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και παράλληλα απώλεια βαθμών είτε από την ΑΕΚ είτε από τον Ατρόμητο.

Το ακραίο σενάριο που μπορεί να αφήσει εκτός έναν «αιώνιο»

Υπάρχει, πάντως, και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ο ηττημένος του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός μπορεί να βρεθεί εκτός της πρώτης τετράδας!

Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να συνδυαστούν αρκετά αποτελέσματα: ο ηττημένος του ντέρμπι να παραμείνει στους εννέα βαθμούς, ο ΠΑΟΚ να επικρατήσει της Καλαμάτας και να φτάσει τους δέκα, ενώ ΑΕΚ και Ατρόμητος να πάρουν επίσης τις νίκες απέναντι σε Αστέρα AKTOR και Νέστο Χρυσούπολης αντίστοιχα.

Σε αυτή την περίπτωση, η τελική κατάταξη θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαφορά τερμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ βρίσκονται στο +7, ο Παναθηναϊκός στο +4 και ο Ατρόμητος στο +2. Αυτό σημαίνει ότι οι «πράσινοι» έχουν θεωρητικά μεγαλύτερο κίνδυνο σε μια τέτοια εξέλιξη, καθώς υστερούν στη συγκεκριμένη κατηγορία σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές τους.

5η αγωνιστική (2/12/26)



Άρης - Πανσερραϊκός



Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης



Καλαμάτα - ΠΑΟΚ



Κηφισιά - ΑΕΛ



Νίκη Βόλου - Μαρκό



Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός



ΟΦΗ - Βόλος



ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR

Η βαθμολογία



1. Ολυμπιακός 9 (9-2)

2. Παναθηναϊκός 9 (5-1)

3. ΠΑΟΚ 7 (4-1)

4. ΑΕΚ 6 (11-4)

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5. Ατρόμητος 6 (4-2)

6. Καλαμάτα 5 (5-3)

7. ΟΦΗ 4 (3-1)

8. Αστέρας AKTOR 4 (4-3)

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9. Κηφισιά 4 (4-4)

10. Άρης 4 (3-3)

11. ΑΕΛ Novibet 4 (2-5)

12. Νίκη Βόλου 3 (1-4)



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13. Βόλος Elabet 1 (5-8)

14. Μαρκό 1 (2-5)

15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7)

16. Πανσερραϊκός 0 (1-10)

Κριτήρια ισοβαθμίας



Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων



2. Η καλύτερη επίθεση



3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας



4. Οι περισσότερες νίκες



5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας



6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Τα ζευγάρια στα Play Offs



5ος με 12ο



6ος με 11ο



7ος με 10ο



8ος με 9ο



Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Τα προημιτελικά



Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).



2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).



3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).



4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα ημιτελικά



Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.

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