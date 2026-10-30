Κρήτη: Ο δολοφόνος της Σούζαν Ιτον καταδικάστηκε για τρεις ακόμη απόπειρες ανθρωποκτονίας

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Για τρεις ακόμη απόπειρες ανθρωποκτονίας με αυτοκίνητο καταδικάστηκε ο δολοφόνος της Σούζαν Ιτον!

Η δίκη έγινε την Τρίτη (27 Οκτωβρίου) στο Ρέθυμνο.

Ο 34χρονος -σήμερα- κατηγορούμενος, καταδικάστηκε την Τρίτη σε 16 έτη κάθειρξης με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τρία διαφορετικά περιστατικά που ήταν στην ίδια δικογραφία.

Από τις τρεις φερόμενες ως παθούσες ήταν παρούσα και κατέθεσε στο δικαστήριο μόνο η μία.

Τα περιστατικά φέρεται ότι έγιναν σε περιοχές του νομού Χανίων πριν από εκείνο του 2019 με τη Σούζαν Ιτον που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα. Ολα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr από νομικούς κύκλους, αφορούν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με αυτοκίνητο με το οποίο φέρεται ότι τις παρέσυρε με σκοπό να τελέσει την ανθρωποκτονία.

Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και η δίκη θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο στα Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι στην αίθουσα του Εφετείου Δυτικής Κρήτης στα Χανιά είχαν αναβιώσει και οι φρικτές συνθήκες του θανάτου της Αμερικανίδας Βιολόγου Suzanne Eaton το 2019, με δράστη τον 27χρονο -τότε- Χανιώτη.

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