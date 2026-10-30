Χανιά: Συλλαλητήριο για το νοσοκομείο - Επίσκεψη Γεωργιάδη σήμερα

Με φόντο την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα Χανιά, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα το πανχανιώτικο συλλαλητήριο για την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στην Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, τους υγειονομικούς φορείς και τα σωματεία να ζητούν την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας στον νομό.

Η κινητοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται την ίδια ημέρα που ο υπουργός Υγείας επισκέπτεται το νοσοκομείο Χανίων, όπου αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τα προβλήματα που καταγγέλλουν εδώ και καιρό οι εργαζόμενοι. Στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί επίσκεψή του στον χώρο κατασκευής του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη και ανοιχτή συζήτηση με τη διοίκηση, εκπροσώπους του προσωπικού και βουλευτές, στο αμφιθέατρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Οι εργαζόμενοι, πάντως, επιμένουν ότι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών δεν αρκεί, εάν δεν συνοδευτεί από την κάλυψη των μεγάλων κενών σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Στην ανοιχτή επιστολή τους, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου και το Εργατικό Κέντρο Χανίων περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση σε κρίσιμα τμήματα.

Ενδεικτικά, στην Παθολογική Κλινική υπηρετούν πλέον μόλις τέσσερις ειδικευμένοι γιατροί, έναντι δώδεκα που υπηρετούσαν το 2021 στις δύο τότε παθολογικές κλινικές. Στα Επείγοντα υπηρετούν μόλις δύο μόνιμοι ειδικευμένοι γιατροί, ενώ η έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών έχει περιορίσει τη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών από πέντε ημερησίως σε δύο ή τρεις.

Την ίδια ώρα, η νέα πτέρυγα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, που δημιουργήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τους εργαζόμενους. Οι υγειονομικοί ζητούν ένα ασφαλές νοσοκομείο, με επαρκή στελέχωση όλων των κλινικών και τμημάτων, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων του νομού.

Καλούν, μάλιστα, ολόκληρη τη χανιώτικη κοινωνία να συμμετάσχει στη σημερινή κινητοποίηση, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αφορά όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά κάθε πολίτη που χρειάζεται άμεση και ασφαλή νοσοκομειακή περίθαλψη. Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στην περιοχή, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει και παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Σήμερα αναμένεται να εγκαινιάσει τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας Βάμου και Σφακίων, ενώ αύριο, Σάββατο, θα βρεθεί στην Κίσσαμο για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της περιοχής.

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