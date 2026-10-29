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ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση επιδορπίων με βάση το γάλα

ΕΦΕΤ
clock 20:22 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά επιδορπίων με βάση το γάλα, προέλευσης Δανίας, στα οποία διαπιστώθηκε η πιθανή παρουσία ξένων σωμάτων (θραυσμάτων γυαλιού), μετά από παράπονο καταναλωτή ενημερώθηκε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, η παρασκευάστρια επιχείρηση έχει προβεί σε ανάκληση όλων των εμπλεκόμενων προϊόντων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για επιδόρπια με βάση το γάλα, προέλευσης Δανίας, με εμπορική ονομασία "Arla PROTEIN", σε πλαστικό περιέκτη των 200g, σε τρεις γεύσεις: Σοκολάτα «Arla PROTEIN Chocolate Flavour Pudding» με ημερομηνίες παραγωγής 11/06/2026, 11/07/2026 και 12/07/2026 και ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από αντίστοιχα 07/04/2027, 07/05/2027, 08/05/2027, βανίλια-μπισκότο «Arla PROTEIN Vanilia-Cookie Flavour Pudding» με ημερομηνία παραγωγής 30/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 26/04/2027, και αλατισμένη καραμέλα «Arla PROTEIN Salted caramel Flavour Pudding» με ημερομηνία παραγωγής 27/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 23/04/2027. Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

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