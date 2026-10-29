Ρωσία: Παρατείνει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ και αξιοποιεί τις ποσοστώσεις για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η Ρωσία θα παρατείνει την απαγόρευση που έχει επιβάλει στις εξαγωγές ντίζελ έως το τέλος του έτους ενώ θα επιτρέπει σε ορισμένες εταιρείες να εξάγουν καύσιμα βάσει του συστήματος ποσοστώσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στην νέα της δέσμευση για εξαγωγή ντίζελ προς τις ΗΠΑ, ανέφεραν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις που έγιναν επί του θέματος.

Μόσχα και Ουάσιγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι πρόεδροι Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ. Η ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που είχε ανακοινωθεί ταυτόχρονα με τη συμφωνία έδωσε τη δυνατότητα στη Μόσχα να αυξήσει την παραγωγή καυσίμων. Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις σε καύσιμα που παρατηρήθηκαν νωρίτερα εφέτος ώθησαν την κυβέρνηση να διατηρήσει τους αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε την Τρίτη ότι τρία δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό ντίζελ για εξαγωγή στις αγορές είναι ήδη καθ’ οδόν και ένα τέταρτο θα απέπλεε στις 28 Οκτωβρίου.

Ο Νόβακ δήλωσε επίσης ότι τα ρωσικά διυλιστήρια έχουν αποκαταστήσει σε σύντομο διάστημα τη λειτουργία τους μετά τις επισκευές που έγιναν. Οι πηγές ανέφεραν ότι η πληρότητα των διυλιστηρίων αυξήθηκε κατά 25% στα τέλη Οκτωβρίου από την αρχή του μήνα, αφότου μειώθηκαν οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στις εγκαταστάσεις.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, η κυβέρνηση υπόσχεται περιορισμένες εξαγωγές μέσω του συστήματος ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις αυτές θα τετραπλασιασθούν από τα επίπεδα του Οκτωβρίου φθάνοντας τα 2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, ή περίπου τα 500.000 βαρέλια ημερησίως τον Νοέμβριο, ανέφεραν οι πηγές. Οι αποστολές βάσει των υφιστάμενων διακυβερνητικών συμφωνιών επίσης θα συνεχισθούν.

Το υπουργείο Ενέργειας δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχόλιο.

Η τρέχουσα απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου.

Τον Οκτώβριο η κυβέρνηση εξαίρεσε αρκετά διυλιστήρια από την απαγόρευση και τους παραχώρησε συνολικά ποσοστώσεις για εξαγωγές 0,5 εκατομμυρίων τόνων, ανέφεραν οι πηγές. Η νέα κυβερνητική εντολή που αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου θα επεκτείνει τον κατάλογο των εξαιρουμένων διυλιστηρίων και θα ορίσει νέα όρια στις εξαγωγές. Εάν οι ποσοστώσεις χρησιμοποιηθούν πολύ γρήγορα, η κυβέρνηση μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να τις αυξήσει περαιτέρω, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η ονομαστική παραγωγή ντίζελ στην Ρωσία υπερβαίνει την εγχώρια κατανάλωση κατά περίπου 40%. Καθώς τα διυλιστήρια επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, θα χρειαστούν εξαγωγικές αγορές για να αποφευχθεί η υπερπροσφορά στην εγχώρια αγορά.

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