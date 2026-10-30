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ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σε κατάρρευση αναβατορίου καταστήματος

εκαβ
clock 06:55 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά στις Σέρρες, όταν έπεσε αναβατόριο ανοιχτού τύπου, στο οποίο βρίσκονταν επάνω.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) και τραυματίστηκαν η 56χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος και μία 29χρονη γυναίκα.

Σημειώνεται ότι το αναβατόριο χρησιμοποιείτο για τις ανάγκες του καταστήματος και τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ ισογείου και υπογείου. Τις γυναίκες, η κατάσταση της υγείας των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία, παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και τις μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών.

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