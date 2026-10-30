ΟΗΕ: Ελληνοτουρκική αντιπαράθεση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα

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Σε διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εξελίχθηκε η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια, με επίκεντρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η ανταλλαγή επιχειρημάτων ακολούθησε τις αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την ελληνική προεδρία. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, Αχμέντ Γιλντίζ, υπερασπίστηκε το μνημόνιο, ενώ η Ελληνίδα ομόλογός του, Αγλαΐα Μπαλτά, επανέλαβε ότι η Αθήνα το απορρίπτει ως «άκυρο και ανυπόστατο».

Οι θέσεις της Τουρκίας

Απαντώντας στις αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Τούρκος πρέσβης υποστήριξε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας «δεν είναι δικαστήριο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών» και πως ένας χάρτης μπορεί να απεικονίζει έναν ισχυρισμό, αλλά δεν μπορεί να τον κρίνει.

Ισχυρίστηκε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο βρίσκεται σε ισχύ από το 2019 και ότι η πρόσφατη κοινοβουλευτική ενέργεια στη Λιβύη αντανακλά υποστήριξη προς αυτό. Υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία δεν καθορίζει ούτε προδικάζει τα δικαιώματα κρατών που δεν συμμετέχουν σε αυτήν.

Αναφερόμενος στα ελληνικά νησιά, ο Γιλντίζ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν αμφισβητεί την ύπαρξη, τον πληθυσμό ή την κυριαρχία τους, αλλά την επήρεια που πρέπει να τους αποδίδεται κατά την οριοθέτηση επικαλυπτόμενων θαλάσσιων διεκδικήσεων.

Ο Τούρκος αντιπρόσωπος υπενθύμισε ακόμη ότι η χώρα του δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και επανέφερε την πρόταση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο.

Μπαλτά: «Η γεωγραφία δεν μπορεί να αναδιαμορφωθεί»

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας απάντησε ότι η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τη θαλάσσια οριοθέτηση, καθώς, όπως τόνισε, αντιβαίνει στη γεωγραφία και στο διεθνές δίκαιο.

Σύμφωνα με την κ. Μπαλτά, η πρόσφατη φερόμενη επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μπορεί να μεταβάλει τον νομικό χαρακτήρα του μνημονίου ως «άκυρου και ανυπόστατου», ούτε αυτό παράγει έννομα αποτελέσματα.

«Η γεωγραφία δεν μπορεί να αναδιαμορφωθεί. Δεν πρόκειται για σύνθημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτου κράτους.

Η Ελληνίδα πρέσβυς τόνισε επίσης ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά για να εξυπηρετούνται μονομερείς διεκδικήσεις και αναφέρθηκε στις συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης που έχει συνάψει η Ελλάδα με την Ιταλία και την Αίγυπτο.

«Ο σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στον πυρήνα της θαλάσσιας ασφάλειας»

Απαντώντας στην τουρκική θέση ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν είναι αρμόδιο να κρίνει θαλάσσιες οριοθετήσεις, η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας βρίσκεται στον πυρήνα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Η υπενθύμιση των κανόνων που διέπουν τις θάλασσες «δεν συνιστά κατάχρηση του Συμβουλίου. Αποτελεί τον ίδιο τον σκοπό του», σημείωσε.

Ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος επανήλθε, κάνοντας λόγο για ανάγκη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό.

Στην τριτολογία της, η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον διάλογο και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, ωστόσο ο ουσιαστικός διάλογος απαιτεί σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά δικαιώματα», κατέληξε.

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