Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω της αλυσίδας φούρνων «το Χωριάτικο».

Επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση, που απολογούνταν μέχρι τα ξημερώματα σε μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Ανάμεσα στους προσωρινά κρατούμενους είναι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων, Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αλλά και ο Ρίζος Ρίζος, ο οποίος εμφανίζεται ως στενός συνεργάτης του επιχειρηματία.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, εκ των συνολικά 30 που έδωσαν χθες εξηγήσεις, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών και ο γιος του «Mr Χωριάτικο», στον οποίο επιβλήθηκε επιπλέον και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Κατά πληροφορίες ο τελευταίος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων στην απολογία του τα εξής: «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά. Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στην διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στην διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ εγώ δεν ασκούσα πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχα οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο γιος του Αγγ. Γιαννακόπουλου υποστήριξε ακόμη ότι η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις συμφερόντων του πατέρα του.

«Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα» ανέφερε μεραξύ άλλων στο απολογητικό του υπόμνημα.

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