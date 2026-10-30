Καρβέλας: Αυτός είναι ο πρώτος τραγουδιστής που θα πει κομμάτια του μετά την κόντρα με την Άννα Βίσση

Ο Λευτέρης Πανταζήςμιλήσε στην εκπομπή Πρωινό και αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να τραγουδήσει ένα νέο κομμάτι του Νίκου Καρβέλα, σε μια συνεργασία που έρχεται σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη κοινή δισκογραφική τους δουλειά.

«Έρχεται τώρα ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Κάνουμε με τον Νίκο τον Καρβέλα καινούργιο τραγούδι δικό του. Αυτό είναι προπομπός και μετά έρχεται κανονικός δίσκος με 10 τραγούδια», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

«Ένα τραγούδι θα πω τώρα και μετά ετοιμάζω τον κανονικό δίσκο με διάφορους συνθέτες. Θα ‘ναι Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, θα ‘ναι Φοίβος, μπορεί να ‘ναι και Καρβέλας κι άλλο τραγούδι, θα δούμε», δήλωσε.

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