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ΚΟΣΜΟΣ

Η Νορβηγία τρολάρει τον Τραμπ με τις πιο εντυπωσιακές τουαλέτες στον κόσμο – Η απάντηση για το «χώρα απόπατος»

νορβηγία τουαλέτες
clock 11:33 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μία σφοδρή επίθεση στη Νορβηγία προ ημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη Νορβηγία με μία λέξη η οποία κυριολεκτικά σημαίνει «απόπατο» και μεταφορικά «κωλ@@ανειο».

Το τουριστικό συμβούλιο της Νορβηγίας, το «Visit Norway» ανέλαβε να απαντήσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την προσβολή. Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με εξαιρετικά εντυπωσιακές τουαλέτες.

«Μήπως αυτές είναι οι καλύτερες τουαλέτες στον κόσμο;», έγραψε στην λεζάντα. «Αυτές οι τουαλέτες αξίζουν μία επίσκεψη είτε χρειάζεται πραγματικά να πάτε είτε όχι», σχολίασε με χιούμορ το συμβούλιο.

«Αν είστε απλοί θνητοί όπως εμείς και δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα επιχρυσωμένο κάθισμα τουαλέτας, η «Χρυσή τουαλέτα» στο νησί Σένια είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση», γράφει η λεζάντα σε μία από τις τουαλέτες.

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