Η Νορβηγία τρολάρει τον Τραμπ με τις πιο εντυπωσιακές τουαλέτες στον κόσμο – Η απάντηση για το «χώρα απόπατος»

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Σε μία σφοδρή επίθεση στη Νορβηγία προ ημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη Νορβηγία με μία λέξη η οποία κυριολεκτικά σημαίνει «απόπατο» και μεταφορικά «κωλ@@ανειο».

Το τουριστικό συμβούλιο της Νορβηγίας, το «Visit Norway» ανέλαβε να απαντήσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την προσβολή. Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με εξαιρετικά εντυπωσιακές τουαλέτες.

«Μήπως αυτές είναι οι καλύτερες τουαλέτες στον κόσμο;», έγραψε στην λεζάντα. «Αυτές οι τουαλέτες αξίζουν μία επίσκεψη είτε χρειάζεται πραγματικά να πάτε είτε όχι», σχολίασε με χιούμορ το συμβούλιο.

«Αν είστε απλοί θνητοί όπως εμείς και δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα επιχρυσωμένο κάθισμα τουαλέτας, η «Χρυσή τουαλέτα» στο νησί Σένια είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση», γράφει η λεζάντα σε μία από τις τουαλέτες.

Left: President Trump insults Norway calling it a sh*thouse country Right: Visit Norway, the tourism board, trolls President Trump, displaying some of their best toilets on their Instagram 😅 My view: Trump chose to insult Norway. Visit Norway answered with humour, confidence and a showcase of its most beautiful loos. That’s how you turn an insult into an invitation. Congratulations to Norway for responding with such grace - and giving us another reason to visit. I've never been to Norway, but this is just another reason to visit 😁 — Farrukh (@implausibleblog) October 26, 2026

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