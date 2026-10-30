Τι θα δούμε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Η προσπάθεια του Αντώνη να εκβιάσει τον Άρη, πέφτει στο κενό. Προσπάθεια κάνει και ο Μανούσος, να τα βρει με την Μαρουσώ, αλλά η κουβέντα τους καταλήγει σε καυγά. Η Μαρκέλλα δίνει το τελειωτικό χτύπημα στον Μιχάλη και λίγο αργότερα βρίσκεται να τρώει με τον Σήφη και να τον ψαρεύει για τον Μανούσο, εισπράττοντας από εκείνον τα καλύτερα λόγια για τον φίλο του. Παράλληλα, η Κέλλυ παριστάνει την αδιάφορη στον Γιαννιό και το κόλπο της πιάνει, αφού ο Γιαννιός τσιμπάει.

Η Σοφία επιστρέφει σπίτι της, όπου -προς μεγάλη της έκπληξη- η Ελπίδα την πλημμυρίζει με αγάπη. Λίγο αργότερα, η Μαρουσώ απαγορεύει στη Μαρκέλλα, να ξαναπατήσει ο Μανούσος στο σπίτι τους, ενώ εκείνος, που έχει καταλάβει πως η Μαρουσώ καλοβλέπει τον Σήφη για την κόρη της, αποφασίζει να το ξεκαθαρίσει μαζί του.

Διαβάστε επίσης

Τζένιφερ Λόπεζ: "Την απόδειξη της αγάπης πρέπει να τη βρεις μέσα σου"

Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δέχομαι κάποια απειλητικά μηνύματα στα social media για τη ζωή μου»