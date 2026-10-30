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ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κι άλλα βαριά κακουργήματα κατηγορούνται οι συλληφθέντες

Πλάκα
clock 12:24 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φονική έκρηξη σε πολυκατοικία στην Πλάκα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία, καθώς και της έκρηξης από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα επίσης τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, τους αποδίδονται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

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