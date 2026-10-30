ΕΠΣΗ: Οι διαιτητές των αγώνων σε Α1, Α2, Β1 και Β2 για το Σαββατοκύριακο

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Ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Ηρακλείου οι ορισμοί των διαιτητών για τις αναμετρήσεις των πρωταθλημάτων Α1, Α2, Β1 και Β2 ΕΠΣΗ, στο πλαίσιο της αγωνιστικής δράσης του Σαββατοκύριακου 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026.

Η 8η αγωνιστική της Α1 ΕΠΣΗ θα διεξαχθεί την Κυριακή, με τον Ραφαήλ Σταυρουλάκη να διευθύνει την αναμέτρηση του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ με το Ρούβα στον Κρουσώνα.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Α1 ΕΠΣΗ – 8η αγωνιστική

Κυριακή 1/11/2026

Νέος Ηρόδοτος – ΠΟΑ Β (15:00): Μανδαλενάκης Εμμανουήλ, Σαμιωτάκης Εμμανουήλ, Μασέλη Φωτεινή.

ΠΑΟΚρουσώνα – Ρούβας (15:00): Σταυρουλάκης Ραφαήλ, Σφακιανάκης Δημήτριος, Καραγεώργος Ανδρέας.

Μοχός – Αετός Ανωγείων (15:00): Δρακωνάκης Εμμανουήλ, Μαυρούδης Δημήτριος, Δερμιτζάκης Νεκτάριος.

ΟΦ Αρκαλοχωρίου – Μινωική (15:00): Χανιωτάκης Χαράλαμπος, Βασάκης Εμμανουήλ, Μαρκάκης Αχιλλέας.

Ανθεστίων – Ρωμανός (15:00): Ροδιτάκης Γεώργιος, Τσαμπουράκης Γεώργιος, Σταυράκης Ιωάννης.

ΑΕ Κατσαμπά – Αλμυρός (15:00): Μαυραντωνάκης Νικόλαος, Βισκαδούρος Αλέξανδρος, Κυριακίδης Βασίλειος.

Ζαρός – ΠΑΝΟΜ (15:00): Μάτσας Κωνσταντίνος, Ζουρνατζίδη Ελισάβετ, Ροδιντσής Ευάγγελος.

Τύλισος – Δαμάστα (18:30): Σαμιωτάκης Εμμανουήλ, Τζανιδάκης Ανδρέας, Ψαλιδάκης Άγγελος.

Α2 ΕΠΣΗ – 7η αγωνιστική

Σάββατο 31/10/2026

Μαραθώνας – Άλογο Μαλεβιζίου (18:00): Βισκαδούρος Μάριος, Βασιλάκης Αριστοτέλης, Φανουράκης Μιχαήλ.

Κυριακή 1/11/2026

ΟΦΑΜ – Θρίαμβος Αναλήψεως (11:00): Φακουρέλης Φίλιππος, Σταυρουλάκης Ραφαήλ, Καραγεώργος Ανδρέας.

Κόροιβος – Δωριέας (11:00): Βασάκης Εμμανουήλ, Χανιωτάκης Χαράλαμπος, Μαρκάκης Αχιλλέας.

Κόρακας – Μοίρες (15:00): Ζαφείρης Αλέξανδρος, Φακουρέλης Φίλιππος, Πετρίδης Ιωάννης.

Λίντο – Αγία Βαρβάρα (18:30): Γαρεφαλάκης Κωνσταντίνος, Περτσελάκης Γρηγόριος, Τιτάκης Δημήτριος.

Κεραυνός – Γαρίπα (18:30): Κεφής Δημήτριος, Παρασύρης Γεώργιος, Αργυροπούλου Φρειδερίκη.

Ποσειδώνας – Αστέρας Μυρτιάς (19:00): Κλαμπατσέας Χρήστος, Παπαδάκης Φώτιος, Θεμελή Δέσποινα.

Β1 ΕΠΣΗ – 6η αγωνιστική

Σάββατο 31/10/2026

Θέρισος – Τηγανίτης (18:30): Δερμιτζάκης Νεκτάριος, Τιτάκης Δημήτριος, Αργυροπούλου Φρειδερίκη.

Αλμυρός Β – ΑΕ Πενταχωρίου (18:30): Βαγιωνάκης Χαράλαμπος, Μαυραντωνάκης Νικόλαος, Χανιωτάκης Χαράλαμπος.

Εργοτέλης Β – ΠΟΗ (18:30): Σταυράκης Ιωάννης, Φραγκιαδάκης Φανουρίος, Κωνστάντης Χρήστος.

Κυριακή 1/11/2026

Ατρόμητος Επισκοπής – Παίδες Ηροδότου (11:00): Γιγουρτσής Γεώργιος, Κυριακάκη Καδιανή, Γιαμαλάκης Ιωάννης.

Δόξα Γαλιάς – Snakes FC (14:00): Κλαμπατσέας Χρήστος, Ψαλιδάκης Άγγελος, Γαρεφαλάκης Κωνσταντίνος.

Β2 ΕΠΣΗ – 6η αγωνιστική

Σάββατο 31/10/2026

Κουνάβοι – ΠΑΟ Δειλινών (15:00): Φακουρέλης Φίλιππος, Πετούσης Ιωάννης, Χριστουλάκης Ευάγγελος.

Μινωική Β – Ηρακλής Νιπιδιτού (18:30): Μπαλίδης Αλέξανδρος, Αλεβιζάκης Παναγιώτης, Ζαμπουλάκης Μάριος.

Ερμής Ατσαλένιου – Ασήμι (18:30): Ροδιντσής Ευάγγελος, Κεφής Δημήτριος, Στεφανίδης Σάββας.

Κυριακή 1/11/2026

Ελπίδες Καρτερού – Άγιος Ιωάννης (11:00): Τζανιδάκης Ανδρέας, Σελαμαΐ Γιουλιάν, Χαβαδάκης Γεώργιος.

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