Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Δύο λέμβοι με 110 άτομα ανοιχτά των Καλών Λιμένων

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Συνολικά 110 αλλοδαποί οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (31/10), από αεροσκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια- νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου υπό σημαία Μάλτας.

Οι διασωθέντες παρελήφθησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως ανακοινώθηκε, στην ευρύτερη περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, διευκολύνοντας τον ασφαλή πλου και την ολοκλήρωση του έργου των διασωστών.

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