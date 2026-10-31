Ο Ζέλσον Μάρτινς λύτρωσε τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις, 3-2 την Κηφισιά

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Σε ένα παιχνίδι με απίστευτη εξέλιξη, συγκινήσεις, ανατροπές και δραματικό φινάλε, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την έδρα της Κηφισιάς, επικρατώντας με 3-2, χάρη σε γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στις καθυστερήσεις!

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν μια ανάσα από την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, καθώς η Κηφισιά, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 90+2΄. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία λέξη, με τον Ζέλσον Μάρτινς να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ και να χαρίζει στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη με 3-2.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες έφτασαν τους 22 βαθμούς και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η Κηφισιά παρέμεινε στους 11 βαθμούς.

Η Κηφισιά έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να πιέσουν και απείλησαν στα πρώτα λεπτά, με τον Σαγκάλ και τον Ζολιμπουά να δημιουργούν προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Ολυμπιακός σταδιακά ισορρόπησε την αναμέτρηση και στο 33΄ έχασε σημαντική ευκαιρία με τον Τσικίνιο, όμως ο Ραμίρες κράτησε το μηδέν.

Η Κηφισιά είχε τη μεγάλη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου στο 44΄, όταν μετά από λάθος του Τσικίνιο, ο Χριστόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Ορτέγκα με εντυπωσιακή επέμβαση απέτρεψε το γκολ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό, καθώς μόλις στο 46΄ ο Ρόκα, μετά από γύρισμα του Ζότα Σίλβα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Κηφισιά δεν πτοήθηκε και προσπάθησε να απαντήσει, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με τον Χριστόπουλο και τον Ζολιμπουά. Ο Ορτέγκα χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 57΄, σε εκτέλεση φάουλ του Πόμπο.

Στο 71΄ ο Ολυμπιακός έδειξε να καθαρίζει την υπόθεση νίκη. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μάριους με κεφαλιά έκανε το 0-2.

Όμως, η Κηφισιά είχε διαφορετική άποψη. Στο 80΄ ο Εμπουλά, μετά από πάσα του Κυριόπουλου, μείωσε σε 1-2 και έβαλε ξανά φωτιά στην αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 90+2΄ κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το 2-2 και προκαλώντας πανηγυρισμούς στις εξέδρες.

Ο Ζέλσον Μάρτινς είχε τον τελευταίο λόγο!

Κι ενώ όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός θα άφηνε βαθμούς, ο Ζέλσον Μάρτινς εμφανίστηκε την πιο κρίσιμη στιγμή. Με γκολ στις καθυστερήσεις, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 2-3, χαρίζοντας στους Πειραιώτες ένα τρίποντο που έμοιαζε να χάνεται μέσα από τα χέρια τους.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (63′ Έσε), Τσικίνιο, Ρόκα, Σίλβα, Γιάρεμτσουκ (63′ Μάριους)

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μανσό, Ζολιμπουά, Έιμα, Αμπάντα, Μαρτίνς, Ρουκουνάκης, Σαγάλ, Πόμπο, Αντονίσε (42′ Σόουζα), Χριστόπουλος

Αναλυτικά η 9η αγωνιστική:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

19:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

18:00 Ατρόμητος – Βόλος

19:30 Καλαμάτα – ΠΟΤ Ηρακλής

Βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 22

2. Παναθηναϊκός 21

3. ΑΕΚ 17*

4. Άρης 16

5. ΠΑΟΚ 15

6. ΟΦΗ 13

7. Κηφισιά 11

8. Καλαμάτα 10

9. Παναιτωλικός 9

10. ΠΟΤ Ηρακλής 9

11. Αστέρας Τρίπολης 6

12. Λεβαδειακός 3

13. Ατρόμητος 2*

14. Βόλος 0**

*Έχουν παιχνίδι λιγότερο

**Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η επόμενη 10η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

17:00 Βόλος – Κηφισιά

19:30 Άρης – Παναιτωλικός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα

19:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

20:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

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