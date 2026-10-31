ΕΠΣΗ: Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (31/10)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με αρκετά γκολ, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και δυνατά αποτελέσματα συνεχίστηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου η αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου.

Στην Α2 ΕΠΣΗ, το Άλογο Μαλεβιζίου πήρε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο απέναντι στον Μαραθώνα, ενώ στη Β1 ξεχώρισε η ευρεία νίκη της ΠΟΗ με 6-0 επί του Εργοτέλη Β.

Στη Β2 ΕΠΣΗ, οι Κουνάβοι επικράτησαν με 4-0 του ΠΑΟ Δειλινών, ενώ εντυπωσιακή ήταν η επιθετική παραγωγικότητα του Ασημίου, που επικράτησε με 10-2 του Ερμή Ατσαλένιου.

Α2 ΕΠΣΗ – 7η αγωνιστική

- Μαραθώνας – Άλογο Μαλεβιζίου 1-2

Κυριακή 1/11/2026

ΟΦΑΜ – Θρίαμβος Αναλήψεως (11:00): Φακουρέλης Φίλιππος, Σταυρουλάκης Ραφαήλ, Καραγεώργος Ανδρέας.

Κόροιβος – Δωριέας (11:00): Βασάκης Εμμανουήλ, Χανιωτάκης Χαράλαμπος, Μαρκάκης Αχιλλέας.

Κόρακας – Μοίρες (15:00): Ζαφείρης Αλέξανδρος, Φακουρέλης Φίλιππος, Πετρίδης Ιωάννης.

Λίντο – Αγία Βαρβάρα (18:30): Γαρεφαλάκης Κωνσταντίνος, Περτσελάκης Γρηγόριος, Τιτάκης Δημήτριος.

Κεραυνός – Γαρίπα (18:30): Κεφής Δημήτριος, Παρασύρης Γεώργιος, Αργυροπούλου Φρειδερίκη.

Ποσειδώνας – Αστέρας Μυρτιάς (19:00): Κλαμπατσέας Χρήστος, Παπαδάκης Φώτιος, Θεμελή Δέσποινα.

Β1 ΕΠΣΗ – 6η αγωνιστική

Θέρισος – Τηγανίτης 3-2

Αλμυρός Β – ΑΕ Πενταχωρίου 1-0

Εργοτέλης Β – ΠΟΗ 0-6

Κυριακή 1/11/2026

Ατρόμητος Επισκοπής – Παίδες Ηροδότου (11:00): Γιγουρτσής Γεώργιος, Κυριακάκη Καδιανή, Γιαμαλάκης Ιωάννης.

Δόξα Γαλιάς – Snakes FC (14:00): Κλαμπατσέας Χρήστος, Ψαλιδάκης Άγγελος, Γαρεφαλάκης Κωνσταντίνος.

Β2 ΕΠΣΗ – 6η αγωνιστική

Κουνάβοι – ΠΑΟ Δειλινών 4-0

Μινωική Β – Ηρακλής Νιπιδιτού 0-1

Ερμής Ατσαλένιου – Ασήμι 2-10 Κυριακή 1/11/2026

Ελπίδες Καρτερού – Άγιος Ιωάννης (11:00): Τζανιδάκης Ανδρέας, Σελαμαΐ Γιουλιάν, Χαβαδάκης Γεώργιος.

Α1 ΕΠΣΗ – 8η αγωνιστική

Κυριακή 1/11/2026

Νέος Ηρόδοτος – ΠΟΑ Β (15:00): Μανδαλενάκης Εμμανουήλ, Σαμιωτάκης Εμμανουήλ, Μασέλη Φωτεινή.

ΠΑΟΚρουσώνα – Ρούβας (15:00): Σταυρουλάκης Ραφαήλ, Σφακιανάκης Δημήτριος, Καραγεώργος Ανδρέας.

Μοχός – Αετός Ανωγείων (15:00): Δρακωνάκης Εμμανουήλ, Μαυρούδης Δημήτριος, Δερμιτζάκης Νεκτάριος.

ΟΦ Αρκαλοχωρίου – Μινωική (15:00): Χανιωτάκης Χαράλαμπος, Βασάκης Εμμανουήλ, Μαρκάκης Αχιλλέας.

Ανθεστίων – Ρωμανός (15:00): Ροδιτάκης Γεώργιος, Τσαμπουράκης Γεώργιος, Σταυράκης Ιωάννης.

ΑΕ Κατσαμπά – Αλμυρός (15:00): Μαυραντωνάκης Νικόλαος, Βισκαδούρος Αλέξανδρος, Κυριακίδης Βασίλειος.

Ζαρός – ΠΑΝΟΜ (15:00): Μάτσας Κωνσταντίνος, Ζουρνατζίδη Ελισάβετ, Ροδιντσής Ευάγγελος.

Τύλισος – Δαμάστα (18:30): Σαμιωτάκης Εμμανουήλ, Τζανιδάκης Ανδρέας, Ψαλιδάκης Άγγελος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ