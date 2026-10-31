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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΣΗ: Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (31/10)

ΕΠΣΗ
clock 20:43 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με αρκετά γκολ, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και δυνατά αποτελέσματα συνεχίστηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου η αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου.

Στην Α2 ΕΠΣΗ, το Άλογο Μαλεβιζίου πήρε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο απέναντι στον Μαραθώνα, ενώ στη Β1 ξεχώρισε η ευρεία νίκη της ΠΟΗ με 6-0 επί του Εργοτέλη Β.

Στη Β2 ΕΠΣΗ, οι Κουνάβοι επικράτησαν με 4-0 του ΠΑΟ Δειλινών, ενώ εντυπωσιακή ήταν η επιθετική παραγωγικότητα του Ασημίου, που επικράτησε με 10-2 του Ερμή Ατσαλένιου.

Α2 ΕΠΣΗ – 7η αγωνιστική

- Μαραθώνας – Άλογο Μαλεβιζίου 1-2

Κυριακή 1/11/2026

  • ΟΦΑΜ – Θρίαμβος Αναλήψεως (11:00): Φακουρέλης Φίλιππος, Σταυρουλάκης Ραφαήλ, Καραγεώργος Ανδρέας.
  • Κόροιβος – Δωριέας (11:00): Βασάκης Εμμανουήλ, Χανιωτάκης Χαράλαμπος, Μαρκάκης Αχιλλέας.
  • Κόρακας – Μοίρες (15:00): Ζαφείρης Αλέξανδρος, Φακουρέλης Φίλιππος, Πετρίδης Ιωάννης.
  • Λίντο – Αγία Βαρβάρα (18:30): Γαρεφαλάκης Κωνσταντίνος, Περτσελάκης Γρηγόριος, Τιτάκης Δημήτριος.
  • Κεραυνός – Γαρίπα (18:30): Κεφής Δημήτριος, Παρασύρης Γεώργιος, Αργυροπούλου Φρειδερίκη.
  • Ποσειδώνας – Αστέρας Μυρτιάς (19:00): Κλαμπατσέας Χρήστος, Παπαδάκης Φώτιος, Θεμελή Δέσποινα.
Β1 ΕΠΣΗ – 6η αγωνιστική

  • Θέρισος – Τηγανίτης 3-2

  • Αλμυρός Β – ΑΕ Πενταχωρίου 1-0

  • Εργοτέλης Β – ΠΟΗ 0-6

  • Κυριακή 1/11/2026

  • Ατρόμητος Επισκοπής – Παίδες Ηροδότου (11:00): Γιγουρτσής Γεώργιος, Κυριακάκη Καδιανή, Γιαμαλάκης Ιωάννης.
  • Δόξα Γαλιάς – Snakes FC (14:00): Κλαμπατσέας Χρήστος, Ψαλιδάκης Άγγελος, Γαρεφαλάκης Κωνσταντίνος.
Β2 ΕΠΣΗ – 6η αγωνιστική

  • Κουνάβοι – ΠΑΟ Δειλινών 4-0

  • Μινωική Β – Ηρακλής Νιπιδιτού 0-1

  • Ερμής Ατσαλένιου – Ασήμι 2-10

    Κυριακή 1/11/2026

  • Ελπίδες Καρτερού – Άγιος Ιωάννης (11:00): Τζανιδάκης Ανδρέας, Σελαμαΐ Γιουλιάν, Χαβαδάκης Γεώργιος.
Α1 ΕΠΣΗ – 8η αγωνιστική

Κυριακή 1/11/2026

  • Νέος Ηρόδοτος – ΠΟΑ Β (15:00): Μανδαλενάκης Εμμανουήλ, Σαμιωτάκης Εμμανουήλ, Μασέλη Φωτεινή.
  • ΠΑΟΚρουσώνα – Ρούβας (15:00): Σταυρουλάκης Ραφαήλ, Σφακιανάκης Δημήτριος, Καραγεώργος Ανδρέας.
  • Μοχός – Αετός Ανωγείων (15:00): Δρακωνάκης Εμμανουήλ, Μαυρούδης Δημήτριος, Δερμιτζάκης Νεκτάριος.
  • ΟΦ Αρκαλοχωρίου – Μινωική (15:00): Χανιωτάκης Χαράλαμπος, Βασάκης Εμμανουήλ, Μαρκάκης Αχιλλέας.
  • Ανθεστίων – Ρωμανός (15:00): Ροδιτάκης Γεώργιος, Τσαμπουράκης Γεώργιος, Σταυράκης Ιωάννης.
  • ΑΕ Κατσαμπά – Αλμυρός (15:00): Μαυραντωνάκης Νικόλαος, Βισκαδούρος Αλέξανδρος, Κυριακίδης Βασίλειος.
  • Ζαρός – ΠΑΝΟΜ (15:00): Μάτσας Κωνσταντίνος, Ζουρνατζίδη Ελισάβετ, Ροδιντσής Ευάγγελος.
  • Τύλισος – Δαμάστα (18:30): Σαμιωτάκης Εμμανουήλ, Τζανιδάκης Ανδρέας, Ψαλιδάκης Άγγελος.

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