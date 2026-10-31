Elite League: Πέμπτη σερί ήττα για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου - Τα αποτελέσματα

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Την 5η σερί ήττα της γνώρισε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην 6η αγωνιστική της Elite League.

Η κρητική ομάδα ηττήθηκε στα Δύο Αοράκια από το πρωτοπόρο Λαύριο με 84-79, παρά την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αναμέτρηση του Παπάγου με τον Πανιώνιο, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Παρασκευή 30/10

ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΓΕΧ 83-71

Σάββατο 31/10

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες 63-50

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο 79-84

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 75-82

Πανερυθραϊκός – Kronos 86-83

Ψυχικό – Κόροιβος 85-67

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας 79-71

Δευτέρα 2/11 (20:00)

Παπάγου – Πανιώνιος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

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Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής (6-9/11)

Παρασκευή 6/11 (17:00)

Σοφάδες – ΓΑΣ Κομοτηνή

Σάββατο 7/11

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας (17:00)

ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (17:00)

Λαύριο – Παπάγου (17:00)

Πανιώνιος – Μαχητές Πειραματικό (17:00)

Αμύντας – Ψυχικό (17:00)

Kronos BC – Γλαύκος Έσπερος (19:00)

Δευτέρα 9/11 (20:00)

Κόροιβος – Πανερυθραϊκός

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