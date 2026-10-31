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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Elite League: Πέμπτη σερί ήττα για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου - Τα αποτελέσματα

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
clock 19:34 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την 5η σερί ήττα της γνώρισε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην 6η αγωνιστική της  Elite League.

Η κρητική ομάδα ηττήθηκε στα Δύο Αοράκια από το πρωτοπόρο Λαύριο με 84-79, παρά την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αναμέτρηση του  Παπάγου με τον Πανιώνιο, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Παρασκευή 30/10

  • ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΓΕΧ 83-71

Σάββατο 31/10

  • Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες 63-50
  • Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο  79-84
  • Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 75-82
  • Πανερυθραϊκός – Kronos  86-83
  • Ψυχικό – Κόροιβος 85-67
  • Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας 79-71

Δευτέρα 2/11 (20:00)

  • Παπάγου – Πανιώνιος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
    ΕΛΙΤ ΛΙΓΚ
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής (6-9/11)

Παρασκευή 6/11 (17:00)

  • Σοφάδες –  ΓΑΣ Κομοτηνή

Σάββατο 7/11

  • Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας (17:00)
  • ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (17:00)
  • Λαύριο – Παπάγου (17:00)
  • Πανιώνιος  – Μαχητές Πειραματικό (17:00)
  • Αμύντας – Ψυχικό (17:00)
  • Kronos BC – Γλαύκος Έσπερος (19:00)

Δευτέρα 9/11 (20:00)

  • Κόροιβος – Πανερυθραϊκός

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