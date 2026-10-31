Elite League: Πέμπτη σερί ήττα για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου - Τα αποτελέσματα

Την 5η σερί ήττα της γνώρισε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην 6η αγωνιστική της Elite League.
Η κρητική ομάδα ηττήθηκε στα Δύο Αοράκια από το πρωτοπόρο Λαύριο με 84-79, παρά την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής πέφτει τη Δευτέρα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αναμέτρηση του Παπάγου με τον Πανιώνιο, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Παρασκευή 30/10
- ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΓΕΧ 83-71
Σάββατο 31/10
- Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες 63-50
- Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο 79-84
- Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 75-82
- Πανερυθραϊκός – Kronos 86-83
- Ψυχικό – Κόροιβος 85-67
- Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας 79-71
Δευτέρα 2/11 (20:00)
- Παπάγου – Πανιώνιος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
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Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής (6-9/11)
Παρασκευή 6/11 (17:00)
- Σοφάδες – ΓΑΣ Κομοτηνή
Σάββατο 7/11
- Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πρωτέας Βούλας (17:00)
- ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (17:00)
- Λαύριο – Παπάγου (17:00)
- Πανιώνιος – Μαχητές Πειραματικό (17:00)
- Αμύντας – Ψυχικό (17:00)
- Kronos BC – Γλαύκος Έσπερος (19:00)
Δευτέρα 9/11 (20:00)
- Κόροιβος – Πανερυθραϊκός
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