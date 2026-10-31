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Ρένεση: "Μπορώ να έχω έναν σύντροφο στη ζωή μου, αλλά ποτέ δεν θα μοιράζεται το μεγάλωμα του παιδιού μου"

ρενεση
clock 19:00 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κλέλια Ρένεση μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και περιέγραψε την καθημερινότητά της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσον αφορά στην φροντίδα της κόρη της.

«Είμαι από πάνω. Είμαι και μόνη. Είμαι από πάνω πάνω. Η μαμά μου ζει κοντά μου και βοηθάει όσο μπορεί, αλλά αυτό που λέμε βοήθεια σε καθημερινό πλαίσιο, μια φροντίδα τύπου κάποιος να είναι εκεί, να υπάρχει φαγητό μαγειρεμένο, το παιδί διαβασμένο, αυτό και τα λοιπά, όχι. Έχω άνθρωπο που πληρώνεται γι’ αυτό και έρχεται και την κρατάει όταν εγώ λείπω. Αλλά εγώ κρατάω τις Θερμοπύλες. Δηλαδή εγώ παίρνω τις αποφάσεις, εγώ έχω τα γένια, εγώ έχω τα χτένια. Εγώ το πληρώνω το έργο».

Παράλληλα, ρωτήθηκε αν θα ήθελε έναν σύντροφο με τον οποίο να μοιραστεί τη ζωή της.

«Βεβαίως, αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά ποτέ δεν θα είναι μοίρασμα του μεγαλώματος του παιδιού. Δηλαδή, ο σύντροφος μπαίνοντας στη ζωή μου θα στηρίξει εμένα, τις επιλογές μου και το πλαίσιό μου. Εντάξει, θα μπορεί να αγαπήσει το παιδί μου, αλλά επί της ουσίας λόγω εμού είναι. Δηλαδή αν σταματήσει η σχέση, δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει η σχέση με το παιδί. Εγώ είμαι ο αγωγός που τα ενώνει όλα. Πάλι εγώ».

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