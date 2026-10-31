Super League 2: Ανέβηκε στην 3η θέση η Νίκη Βόλου (2-1 την Καρδίτσα)

Σημαντικό βαθμολογικό έδαφος κέρδισαν η Νίκη Βόλου και ο Πανθρακικός στις αναμετρήσεις για την 9η αγωνιστική της Super League 2. Στη Μαγνησία, η γηπεδούχος Νίκη επιβλήθηκε με 2-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας και «έπιασε» τον Πανιώνιο στην τρίτη θέση της κατάταξης με 14 βαθμούς. Το σκορ άνοιξε από την άσπρη βούλα ο Βαφέας στο 27', με τον Διαμαντάκο να ισοφαρίζει προσωρινά πέντε λεπτά αργότερα για τους φιλοξενούμενους και τον Μάντζη στο 54' να «σφραγίζει» οριστικά την επικράτηση της ομάδας του.

Παράλληλα, ο Πανθρακικός κυριάρχησε εκτός έδρας απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης με 3-1, αποτέλεσμα που τον ανέβασε στην έκτη θέση (13 β.). Με πρωταγωνιστή τον Νότα, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο (49', 75'), και τον Σαραντίδη να έχει δώσει νωρίτερα το προβάδισμα με πέναλτι (39') αλλά και να σημαδεύει το δοκάρι στο 84', οι φιλοξενούμενοι δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης. Από την πλευρά του, ο Νέστος παρέμεινε στους 8 βαθμούς (13η θέση), βρίσκοντας απλώς το γκολ της τιμής με τον Γιακουμάκη στο 78ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:



Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3



Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

12:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β’

13:00 Γήπεδο Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Καλλιθέα

14:45 Γήπεδο Πανιωνίου ΓΣΣ, Πανιώνιος - Πανσερραϊκός

15:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, ΠΑΟΚ Β’ - Ζάκυνθος

16:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης Β’ - Πύργος

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

15:00 Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

3. Πανιώνιος 14

4. Νίκη Βόλου 14 -9αγ.

5. ΑΕΛ 13

6. Πανθρακικός 13 -9αγ.

7. Αναγέννηση Καρδίτσας 11 -9αγ.

8. Πανσερραϊκός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας Τρίπολης Β’ 9

11. ΠΑΟΚ Β’ 8

12. Νέστος Χρυσούπολης 8 -9αγ.

13. Απόλλων Καλαμαριάς 8

14. Πύργος 8

15. Ολυμπιακός Β’ 6

16. Ζάκυνθος 3

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