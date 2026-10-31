Greek Basketball League: Ιστορική νίκη ο Βίκος Ιωαννίνων επί της ΑΕΚ - Τα αποτελέσματα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα πανηγύρισε σήμερα, στο κλειστό «Σιδέρης Καραδήμας», έχοντας απέναντί του την ΑΕΚ, ο Βίκος Ιωαννίνων. Επικράτησε, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, με 95-84, επενδύοντας στην υπεροχή του στη ρακέτα (43 ριμπάουντ, εκ των οποίων 12 επιθετικά, με την Ένωση να μαζεύει συνολικά 34) και την επιθετική πολυφωνία του.

Καταλυτικός στην επιτυχία του ήταν ο Άλερικ Φρίμαν (20 πόντοι, με 5/6 τρίποντα), το έργο του οποίου στήριξαν άριστα οι Γιάννης Καρακώστας (17 πόντοι, με 4/6 τρίποντα 4 ασίστ), Ιωάννης Αγραβάνης (15 πόντοι).

Ξεχώρισε περισσότερο για την ΑΕΚ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (23 πόντοι, 5 ασίστ για κανένα λάθος, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-43, 71-60, 95-84

Διαιτητές: Μαρινάκης, Μπακάλης, Χατζημπαλίδης

Οι συνθέσεις:

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Θανάσης Γιαπλές): Άλμονορ 2, Φλόιντ 9 (1), ΜακΝέρ 5, Τζάστις 8 (2), Φρίμαν 20 (5), Σμιθ 2, Καρακώστας 17 (4), Αγραβάνης 15 (1), Σωτηρίου 1, Γόντικας 9, Πατρίκης 7.



ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Λαρεντζάκης 23 (3), Φλιώνης 7 (2), Τζόσεφ 9, Μπάρτλεϊ 18 (2), Τσαλμπούρης 4, Σκορδίλης 4, Μπράουν 5, Κατσίβελης 11 (2), Λεκαβίτσιους 3.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ 95-84



Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου 81-65



Μύκονος – Δόξα Λευκάδας 59-73



17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πάτρας



17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι



17:00 Άρης – Παναθηναϊκός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ