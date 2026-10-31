Γ’ Εθνική: Νίκες για Γιούχτα και Τυμπάκι, ισοπαλίες σε Χερσόνησο και Ατσαλένιο - Στην κορυφή τα Χανιά

Στα Χανιά παραμένει η πρωτοκαθεδρία στον κρητικό όμιλο της Γ’ Εθνικής, με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής να βρίσκει την ομάδα του Νίκου Νιόπλια στην κορυφή και μάλιστα με αυξημένη διαφορά από τους διώκτες της.

Οι Χανιώτες πανηγύρισαν ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Επισκοπής, επικρατώντας με 2-1 χάρη σε γκολ που σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, διατηρώντας έτσι το προβάδισμά τους στη βαθμολογία.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και ο ΑΟΤ, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Πανακρωτηριακού, ενώ ο Γιούχτας επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη Νεάπολη, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 3-0.

Στη Χερσόνησο, το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και τον Εργοτέλη δεν ανέδειξε νικητή, καθώς οι δύο αντίπαλοι έμειναν στο 0-0. Ισοπαλία σημειώθηκε και στο Ατσαλένιο, όπου ο ΠΟΑ και ο ΑΟΑΝ μοιράστηκαν βαθμούς μετά το τελικό 1-1.

Ο Ρεθυμνιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Πλατανιά με 2-0, αποτέλεσμα που τον διατηρεί στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Χερσόνησος – Εργοτέλης 0-0

ΠΟΑ – ΑΟΑΝ 1-1

Πλατανιάς – Ρεθυμνιακός 0-2

Επισκοπή – Χανιά 1-2

Τυμπάκι – Πανακρωτηριακός 1-0

Γιούχτας – Νεάπολη 3-0

Η βαθμολογία

Χανιά – 16 Ρεθυμνιακός – 13 ΑΟΑΝ – 12 ΠΟΑ – 12 Γιούχτας – 10 ΑΟΤ – 10 Επισκοπή – 7 Εργοτέλης – 6 Πανακρωτηριακός – 5 Χερσόνησος – 4 Πλατανιάς – 2 Νεάπολη – 0

Επόμενη αγωνιστική (7η)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

ΑΟΑΝ – Εργοτέλης

Χανιά – ΠΟΑ

Ρεθυμνιακός – Επισκοπή

ΑΟΤ – Πλατανιάς

Πανακρωτηριακός – Γιούχτας

Νεάπολη – Χερσόνησος

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