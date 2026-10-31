Έκρηξη στην Πλάκα: 78 φορές είχαν συλληφθεί οι δράστες - Τι θα ισχυριστούν στις απολογίες τους

Περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά στους τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη με τους έξι νεκρούς στην Πλάκα. Όπως γίνεται γνωστό, είχαν απασχολήσει τις Αρχές 78 φορές.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα στις 12:00 για τις απολογίες τους και μέχρι τώρα υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν ότι η ενέργειά τους αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία τέτοια κατάληξη, ότι θα μπορούσε να γίνει έκρηξη δηλαδή. Σύμφωνα το reader.gr, μπορεί να τηρήσουν την ίδια γραμμή και κατά τις απολογίες τους.

Είχε συλληφθεί άλλες 78 φορές

Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί άλλες 78 φορές, συνολικά για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και κακουργήματα. Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 55 ετών και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών.

Ο 55χρονος είχε απασχολήσει 45 φορές, από το 1995 μέχρι το 2026, για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές και ληστείες. 13 φορές είχε πέσει στα χέρια της αστυνομίας ο 37χρονος, κατηγορούμενος για αντίστοιχα αδικήματα. Την τελευταία επταετία, τέλος, ο 34χρονος είχε συλληφθεί 20 φορές.

Σημειώνεται πως για την λύση της σοβαρής υπόθεσης, κομβικής σημασίας υπήρξε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και η έρευνα της Δίωξης Εκβιαστών.

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