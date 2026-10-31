Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές στους εργαζόμενους

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πληρωμές δεδουλευμένων σε εργαζόμενους της Pizza Fan, όπως γνωστοποίησε το πρωί του Σαββάτου (31/10) η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία διοικητική ή κυβερνητική εντολή για το κλείσιμο της επιχείρησης, ενώ ούτε η ίδια η εταιρεία έχει ανακοινώσει παύση λειτουργίας. Κατά συνέπεια, όπως εξήγησε, οι συμβάσεις εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν και η εργοδοσία υποχρεούται να καταβάλλει κανονικά μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές.

«165 έλεγχοι και πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ»

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στην Pizza Fan κατά την τελευταία διετία, αποκαλύπτοντας ότι έχουν καταγραφεί σημαντικές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. «Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει 165 έλεγχοι στην Pizza Fan και τα πρόστιμα υπερβαίνουν τις 730.000 ευρώ. Η πρώτη εστία παραβατικότητας είναι αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση.

«Η προτεραιότητα η δική μας είναι η προστασία των εργαζομένων. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εντολή διοικητική ή κυβερνητική ή άλλη που να διατάσσει το κλείσιμο της επιχείρησης. Ούτε και η ίδια η επιχείρηση έχει πει ότι ''κλείνω''. Άρα όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω την πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan», δήλωσε.

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