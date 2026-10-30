ΣΑΒ.31 Οκτ 2026 09:06
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 84-78: Κορυφή με υπογραφή Μίλερ-ΜακΙντάιρ

ολυ
clock 23:26 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς απώλειες τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, καθώς μετά το «διπλό» επί της Μπεσίκτας επικράτησε και της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 84-78 τους Ιταλούς, για την 9η αγωνιστική, βελτίωσαν σε 7-2 το ρεκόρ τους και έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, η Αρμάνι γνώρισε την έβδομη διαδοχική ήττα της και όγδοη συνολικά στη διοργάνωση.

Εξαιρετικός Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην πρώτη περίοδο, όπου έφτασε τους 10 πόντους, με τον Βεζένκοφ να ακολουθεί. Η Αρμάνι είδε τους Αρ Τζέι Κόουλ και Ράιτ να σκοράρουν κατά ριπάς, αλλά οι ερυθρόλευκοι ισορρόπησαν και πήγαν προηγούμενοι στο πάγκο με 6 (25-19).

Ο Γκούντουριτς έγινε παράγοντας του ματς για την Αρμάνι στη δεύτερη περίοδο, με τον Μπερνέλ να τον ακολουθεί. Ο ΜακΙντάιρ συνέχιζε να είναι εκπληκτικός με 18 πόντους στο πρώτο μέρος, αλλά οι Πειραιώτες δεν έπαιρναν πράγματα από τους σέντερ. Έτσι, η Αρμάνι μείωσε και τελικά ισοφάρισε σε 44-44, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα.

Με τη βασική πεντάδα στο παρκέ, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις στην επίθεση και προηγήθηκε με 4 (56-52). Ο Βεζένκοφ πήρε μπρος από τα μέσα του δεκαλέπτου και μετά, έδωσε επιθετική λύση στους Πειραιώτες και με τρίποντο του καταπληκτικού Μίλερ-ΜακΙντάιρ, έγινε το 69-61.

Με πέντε σερί πόντους του Γουόρντ, ο Ολυμπιακός έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (74-63). Ωστόσο, η Αρμάνι βελτίωσε την άμυνά της και με σερί 7-0 μείωσε στους 4 (74-70), στα 4:30 λεπτά πριν το τέλος. Ο Εντζάι είχε 1/3 βολές και ο Μπερνέλ με τρίποντο έκανε το 75-73. Ο Τζόσεφ έβαλε μεγάλο καλάθι για το 77-73, οι Ιταλοί έχασαν δύο προσπάθειες για τρίποντο και ο Εντζάι με φόλοου έκανε το 79-73, στα 1:20. Ο Μπολμάρο κράτησε την αγωνία στο κατακόρυφο με τρίποντο, αλλά ο Γουόρντ το πήρε πάνω του. Με 2/2 βολές και κερδισμένο επιθετικό φάουλ, ο Ολυμπιακός πήρε κεφάλι πέντε πόντων (81-76) στα 30 δευτερόλεπτα. Από κει πέρα, ο Γκούντουριτς αστόχησε και ο Ολυμπιακός πήρε ακόμη μια πολύ μεγάλη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-44, 69-61, 84-78

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 24 (5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουορντ 14 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πλώτας 2, Βεζένκοφ 23 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Παπανικολάου 8 (1/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Εντζάι 3 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ 4, Χολ 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 2

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Μπέρνελ 13 (1/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόουλ 17 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ράιτ 16 (7/10 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 λάθη), Ντιοπ, Μπολμάρο 3 (1), Τόμσον 3 (1), Χολ 5 (4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκούντουριτς 14 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Μάθιους 3 (1), Πίτερς 4 (2/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπούκερ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ολυμπιακός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis