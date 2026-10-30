Ελβετία: Συνελήφθη 43χρονος για το διαμελισμένο πτώμα που βρέθηκε στον Ρήνο

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Ένας υπήκοος Μπαγκλαντές, ο οποίος μοιραζόταν ένα δωμάτιο με έναν άνδρα από το Μπουρούντι σε ένα κέντρο ασύλου στην Ελβετία, συνελήφθη μετά την ανακάλυψη πριν από λίγες ημέρες του διαμελισμένου πτώματος του συγκάτοικού του στον ποταμό Ρήνο, ανακοίνωσαν σήμερα οι ελβετικές αρχές.

Την Κυριακή, τρεις άνδρες που βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού στο Στάιν, στη βόρεια Ελβετία, είδαν στο νερό έναν σάκο που περιείχε ένα ανθρώπινο πόδι, κοντά σε ένα καταφύγιο για αιτούντες άσυλο.

Στις έρευνες που διεξήχθησαν από την αστυνομία, με τη συνδρομή ενός σκάφους και δυτών, βρέθηκαν άλλοι σάκοι που περιείχαν επιπλέον μέλη του πτώματος.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο νεκρός ήταν ένας 33χρονος άνδρας από το Μπουρούντι, ο οποίος αγνοούνταν από τις 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του ελβετικού καντονιού Ααργκάου.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας «ενίσχυσαν τις υποψίες εναντίον ενός 43χρονου άνδρα από το Μπαγκλαντές, ο οποίος μοιραζόταν ένα δωμάτιο με το θύμα στο καταφύγιο», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Ο ύποπτος συνελήφθη το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου. Οι ακριβείς συνθήκες των γεγονότων και τα κίνητρα του εγκλήματος εξακολουθούν να διερευνώνται.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία με κίνητρο πολιτικές ή θρησκευτικές σκοπιμότητες», δήλωσε η εισαγγελία του καντονιού.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ύποπτος εμφάνισε σημάδια ψυχικών προβλημάτων. Το αν και σε ποιο βαθμό αυτά συνδέονται» με την ανθρωποκτονία «είναι αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης», πρόσθεσαν.

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