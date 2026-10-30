Ραφήνα: 30χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε υπαίθριο πάρκινγκ

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Ένας 30χρονος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός σε υπαίθριο πάρκινγκ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και λεωφόρου Φλέμινγκ στη Ραφήνα.

Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν διαπίστωσε εμφανή σημάδια εγκληματικής ενέργειας, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας.

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