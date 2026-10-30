Τουρκία: Μια Γαλλίδα ανάμεσα στα θύματα της κατολίσθησης στην Καππαδοκία

Μια Γαλλίδα είναι μεταξύ των τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν χθες από κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Γκιόρεμε της Καππαδοκίας, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε χθες την αποκόλληση βράχων από έναν από τους χαρακτηριστικούς γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κοντά στο Υπαίθριο Μουσείο του Γκιόρεμε. Τα βράχια κατέπεσαν σε σημείο όπου βρίσκονταν επισκέπτες και άλλοι.

«Η Γαλλία έμαθε με βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο μιας συμπολίτισσας της από την κατάρρευση βράχου σε τουριστικό χώρο στην Καππαδοκία, η οποία συνέβη στις 29 Οκτωβρίου», δήλωσε το γαλλικό ΥΠΕΞ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το θύμα.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με την οικογένειά της, στην οποία εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», πρόσθεσε το υπουργείο. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια αλλοδαπή, σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν.

«Οι σκέψεις της Γαλλίας είναι στα θύματα και στους τραυματίες αυτού του τραγικού συμβάντος, καθώς και στις οικογένειές τους», τόνισε παράλληλα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

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