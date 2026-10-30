Εξαρθρώθηκαν τρία κυκλώματα που εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα

Δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία συμμορία που εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές, εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ. Από τη δράση τους είχαν αποκομίσει περισσότερα από 700.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 39 περιπτώσεις απατών, κλοπών και αποπειρών.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (29/10) σε Αργολίδα, Μεσσηνία και Αττική, συνελήφθησαν 10 βασικά μέλη των κυκλωμάτων, ηλικίας από 21 έως 39 ετών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη εννέα άτομα, ηλικίας 21 έως 69 ετών, ενώ αναζητούνται και άγνωστοι συνεργοί τους. Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, οι κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό τηλεφωνικής εξαπάτησης, με συγκεκριμένους ρόλους και διαφορετικά κέντρα επιχειρήσεων.

Οι δράστες επικοινωνούσαν με ανυποψίαστους πολίτες και, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσιάζονταν ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές. Χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς, επιχειρούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους και να τα πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα. Η δράση των τριών κυκλωμάτων εκτεινόταν σε Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία και άλλες περιοχές της χώρας, με τις πρώτες καταγεγραμμένες πράξεις να χρονολογούνται από τον Μάρτιο του 2026.

Το κύκλωμα της Κορινθίας με λεία σχεδόν 483.000 ευρώ

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τηλεφωνικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και δραστηριοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου έως τις 16 Οκτωβρίου 2026. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 10 άτομα ως εμπλεκόμενους, από τους οποίους συνελήφθησαν πέντε. Στο συγκεκριμένο κύκλωμα αποδίδονται τουλάχιστον 25 αξιόποινες πράξεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 482.766 ευρώ.

Νέα Κίος: Οκτώ εμπλεκόμενοι και λεία 210.150 ευρώ

Η δεύτερη οργάνωση είχε εγκαταστήσει το τηλεφωνικό της κέντρο στην περιοχή της Νέας Κίου Αργολίδας και φέρεται να έδρασε από τις 22 Μαρτίου έως τις 8 Οκτωβρίου. Στην υπόθεση ταυτοποιήθηκαν έξι ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, ενώ εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον 11 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών. Η συνολική λεία της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχεται σε 210.150 ευρώ.

Ζεφύρι: Τρίτο κύκλωμα με λεία άνω των 15.000 ευρώ

Η τρίτη ομάδα είχε ως βάση το Ζεφύρι Αττικής και δραστηριοποιήθηκε για μικρότερο χρονικό διάστημα, από τις 19 έως τις 26 Αυγούστου 2026. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τρία μέλη, όλα ημεδαπούς, και εξιχνίασαν τουλάχιστον τρεις αξιόποινες πράξεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στη συμμορία ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.Κατά τις ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και αυτοκίνητα των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:



-39 συσκευές κινητών τηλεφώνων.



- 33 τηλεφωνικές συνδέσεις.



- Εννέα οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης.



- Πλήθος κοσμημάτων και άλλων τιμαλφών αντικειμένων.



- Ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας μη λειτουργικών οχημάτων.

Τα ευρήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες, κατά περίπτωση. Την έρευνα και τον συντονισμό των επιχειρήσεων ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από την Αργολίδα, τη Μεσσηνία, την Κορινθία και την Αττική. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση τυχόν πρόσθετων περιστατικών.

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