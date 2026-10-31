Ιράν: Εντολή Χαμενεΐ για αντίποινα χωρίς γεωγραφικά όρια σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης

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Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ ότι μια νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Μέσης Ανατολής έστειλε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Χαμενεΐέδωσε οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση και αποτελεσματική απάντηση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιος άλλος αντίπαλος της Τεχεράνης εξαπολύσουν νέα επίθεση.

Οι οδηγίες διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στην περιοχή και ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Εντολή για αυξημένη πολεμική ετοιμότητα

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και η δυνατότητά τους να αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο Χαμενεΐ υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να διατηρεί υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά οποιαδήποτε απειλή.

Όπως ανέφερε, η «έξυπνη πολεμική ετοιμότητα» απέναντι στους αντιπάλους της Τεχεράνης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποτροπής.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, εφόσον εκδηλωθεί νέα στρατιωτική ή τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ιράν, η απάντηση δεν θα περιοριστεί απαραίτητα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

«Εάν οι εχθροί εξαπολύσουν για ακόμη μία φορά στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τον χρόνο και τους όρους του τερματισμού τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Ιρανός ηγέτης επιχείρησε να καταστήσει σαφές ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να αφήσει στους αντιπάλους της τον καθορισμό της διάρκειας ή της έκτασης μιας ενδεχόμενης νέας σύγκρουσης.

Διευρύνεται η «τράπεζα στόχων» των ιρανικών δυνάμεων

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις οδηγίες του Χαμενεΐ για την επικαιροποίηση και τη διεύρυνση του καταλόγου πιθανών στρατιωτικών στόχων.

Σύμφωνα με το IRNA, ο ανώτατος ηγέτης ζήτησε να αναθεωρηθεί η λεγόμενη «τράπεζα στόχων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερα αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα.

Η σχετική οδηγία αφορά τόσο υλικά όσο και άυλα περιουσιακά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, τα οποία, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, θα πρέπει να μπορούν να τεθούν εντός της επιχειρησιακής εμβέλειας των ιρανικών δυνάμεων.

Η αναφορά αυτή ενισχύει το μήνυμα ότι η Τεχεράνη εξετάζει ένα ευρύτερο πλαίσιο πιθανών αντιποίνων, εφόσον δεχθεί νέα επίθεση.

Πάντως, το ιρανικό πρακτορείο δεν δημοσιοποίησε συγκεκριμένη λίστα στόχων ή πρόσθετες επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Η προειδοποίηση εν μέσω έντασης με τις ΗΠΑ

Οι νέες οδηγίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

Η ιρανική πλευρά προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Τεχεράνη επιχειρεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της στάση, προειδοποιώντας ότι μια νέα επίθεση δεν θα μείνει χωρίς απάντηση.

Η συνάντηση του Χαμενεΐ με τους ανώτατους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων επιβεβαιώθηκε και μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα X.

Στη σχετική ανάρτηση γίνεται λόγος για «σημαντικές και στρατηγικές εντολές» προς τη στρατιωτική ηγεσία, ενώ επισημαίνεται ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η τοποθέτηση του Ιρανού ηγέτη αυξάνει το βάρος των προειδοποιήσεων της Τεχεράνης προς την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ, χωρίς πάντως να συνιστά ανακοίνωση για άμεση έναρξη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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