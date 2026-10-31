Θεσσαλονίκη: 17χρονος χτύπησε 13χρονο μαθητή στο διάλειμμα

Νεαρό άτομο συνελήφθη χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, το μεσημέρι της Πέμπτης ( 29/10/2026), κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος λογομάχησε με έναν 13χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια διαλείμματος σε σχολικό συγκρότημα, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης. Ο νεαρός φέρεται να χτύπησε τον 13χρονο στο στήθος και το πρόσωπο, σπάζοντας και τμήμα από τα γυαλιά του μαθητή. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε από τον πατέρα του σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται προληπτικά.

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