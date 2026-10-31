Ε.Ε: Οι διαδηλώσεις φέρνουν νέα έκτακτα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση

Δυσκολότερη από ότι αναμένονταν, αποδεικνύεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αναζήτηση οριζόντιων λύσεων για την ενεργειακή κρίση, η οποία προμηνύει ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, για την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το πρόβλημα φάνηκε και στην τελευταία σύνοδο των υπουργών περιβάλλοντος, η οποία ολοκληρώθηκε, χωρίς να μπορεί να φτάσει σε κοινά αποδεκτές λύσεις. Στο παρασκήνιο, η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν "δοκίμασε τα νερά", ρίχνοντας στο τραπέζι, το ενδεχόμενο για θεσμοθέτηση σε κεντρικό επίπεδο, της φορολόγησης των υπερκερδών των ενεργειακών επιχειρήσεων, αφού είναι τα υψηλότερα που καταγράφονται από το 2022, όταν βρίσκονταν σε εξέλιξη η αμέσως προηγούμενη ενεργειακή κρίση, η οποία ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι απαντήσεις που πήρε η κ. Φον Ντερ Λάιεν ήταν αρνητικές.

Κάποιοι είπαν ότι για τις πολύ μεγάλες ενεργειακές εταιρίες η έκτακτη φορολόγηση μπορεί να είχε αποτέλεσμα αντίθετο από το αναμενόμενο στις τιμές λιανικής. Άλλοι τόνιζαν ότι έτσι το θέμα θα καθυστερήσει μέχρι να συλλεχθούν οι επιπλέον φόροι, ενώ κάποιοι έθεταν το θέμα θεσμικά. Ότι δηλαδή η ΕΕ, δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε τέτοιο βαθμό, στα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών χωρίς να υπάρχει ομόφωνη συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ.

Οι ίδιες περίπου απαντήσεις ήρθαν, όταν η πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο της μείωσης της φορολογίας του ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλότερα από το φυσικό αέριο, ώστε το ρεύμα να είναι πιο προσιτό τους καταναλωτές.

Αδιάφορη ήταν και η αντίδραση τη πλειοψηφίας των Ευρωπαίων ηγετών στα μέσα Οκτωβρίου, στην πρόταση κ. Φον Ντερ Λάιεν για κοινές προμήθειες ενέργειας. Όσοι ασχολήθηκαν, απάντησαν ότι κάτι τέτοιο μπορεί θεωρητικά να δουλέψει, αλλά μόνο για τις μεγάλες χώρες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες. Οι μικρότερες χώρες, θα έχουν εκ των προτέρων διαφορετική τιμολογιακή αντιμετώπιση από τους πωλητές.

Από την άλλη η ίδια η πρόεδρος της Επιτροπής φέρεται ότι ξεκαθάρισε και στον επίτροπο αρμόδιο για την ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ότι δεν μπορεί σε κεντρικό επίπεδο, να αναγάγει σε κεντρική πολιτική την εξοικονόμηση ενέργειας ως λύση για την κρίση.

Προς νέα έκτακτα μέτρα

Ενώ στις Βρυξέλλες συμφωνούν ότι διαφωνούν όλοι με όλους, οι διεθνείς τιμές τραβούν την ανηφόρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent έφτασε την Παρασκευή στα 113,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε τα 103,16 ευρώ τη θερμική μεγαβατώρα. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι σποραδικές συγκεντρώσεις, οι οποίες ζητούν μέτρα για την μείωση του ενεργειακού κόστους, το οποίο πιέζει υπερβολικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δαπανήσει μόνο για την μείωση φόρων ενέργειας 18 δισ. ευρώ χωρίς να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού οι τιμές αυξάνονται συνέχεια. Πλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σοβαρά να υποχωρήσει, στο ενδεχόμενο νέων έκτακτων μέτρων υπό την προϋπόθεση, ότι τα μέτρα θα έχουν στόχευση τους οικονομικά ασθενέστερους και φυσικά θα έχουν ημερομηνία λήξεως.

Εδώ μπαίνει στο κάδρο και η Ελλάδα, η οποία φιλοδοξεί να εξασφαλίσει μέρος της ευελιξίας που παρέχει η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, ώστε να δημιουργήσει ένα κουμπαρά 600 εκατ. ευρώ για νέα έκτακτα μέτρα. Οι επιφυλάξεις της Επιτροπής δεν αφορούν τόσο το ελληνικό αίτημα (άλλωστε η Ελλάδα έχει το δημοσιονομικό περιθώριο), όσο του ενδεχόμενου το φαινόμενο των έκτακτων μέτρων, να γενικευτεί, περιλαμβάνοντας και χώρες οι οποίες δεν έχουν τις ίδιες δημοσιονομικές δυνατότητες με την Ελλάδα.

Το θέμα θα συζητηθεί και στο Eurogroup της μεθεπόμενης Δευτέρας και φυσικά στην σύνοδο Κορυφής στις 26 Νοεμβρίου. Τότε η Κομισιόν θα τοποθετηθεί εκ νέου για τα έκτακτα μέτρα, αλλά και το ευρύτερο σχέδιο της Ευρώπης απέναντι στην κρίση. Αν βέβαια είναι διαθέσιμο μέχρι τότε.

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