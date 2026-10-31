Παπαστεργίου: Η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στις οπτικές ίνες

Τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών στην κατασκευή δικτύων οπτικών ινών, έπειτα από χρόνια στασιμότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Instagram ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως αναφέρει, καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη αυτή είχαν τα προγράμματα Gigabit Voucher και Smart Readiness, μέσω των οποίων διατέθηκαν περισσότερα από 370.000 κουπόνια για συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων και τη δημιουργία υποδομών ευρυζωνικότητας σε πολυκατοικίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό, το πρόγραμμα Gigabit Voucher έφτασε τα 306.469 κουπόνια, ενώ το Smart Readiness τα 64.214, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και την επιδότηση των συνδρομών.

Παράλληλα, θετικά αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς η απόφαση της Telekom να διπλασιάσει ή ακόμη και να τριπλασιάσει, χωρίς πρόσθετο κόστος, τις ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο για περίπου 700.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που διαθέτουν υπηρεσία οπτικής ίνας.

Ο κ. Παπαστεργίου εκφράζει, μάλιστα, την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από άλλες εταιρείες του κλάδου, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και τις δυνατότητες των καταναλωτών.

«Στοίχημα για εμάς παραμένει η ψηφιακή πρόοδος της χώρας», τονίζει ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι όλο και περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να αποκτούν περισσότερες δυνατότητες στην καθημερινότητα και την εργασία τους, αξιοποιώντας γρήγορες και αξιόπιστες συνδέσεις στο διαδίκτυο.

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