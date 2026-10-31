Γαλλία: Ακόμα ένα Σάββατο κινητοποιήσεων με 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας

Με την πορεία των διαδηλωτών του Παρισιού να έχει ήδη ξεκινήσει η Γαλλία ετοιμάζεται για μία νέα ημέρα κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων με αντικείμενα τα θέματα της παιδείας αλλά και της ακρίβειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οργανωτών των διαδηλώσεων αναμένεται σήμερα να υπάρξουν 350 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Στο Παρίσι η διαδήλωση τελικά πραγματοποιείται κοντά στον ανατολικό περιφερειακό δακτύλιο της πόλης, αφού η αστυνομία αλλά και το αρμόδιο γαλλικό δικαστήριο απαγόρευσε οποιαδήποτε διαδήλωση κοντά στα κεντρικά σημεία του Παρισιού.







Τόσο τα κόμματα της αριστεράς, τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μαθητών, όπως και οι εκπρόσωποι του κινήματος των κίτρινων γιλέκων θεώρησαν τις αστυνομικές απαγορεύσεις υπερβολικές, αλλά δήλωσαν θα συμμορφωθούν. Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα, αφού λόγω του Χαλοουίν είθισται πολύς κόσμος να παραμένει στους δρόμους ως τις πρώτες πρωινές ώρες, φορώντας μάσκες. Περίπου 70.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός πολέμου σε όλη τη Γαλλία, έχει ανακοινώσει κυβέρνηση.







Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι όσοι συλλαμβάνονται να μετέχουν σε πορείες που δεν έχει επιτρέψει η αστυνομία θα πληρώνουν μεταξύ άλλων ένα πρόστιμο ύψους 135 ευρώ. Τέλος οι φοιτητικές και οι μαθητικές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει ότι από την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσουν εκ νέου καταλήψεις λυκείων και πανεπιστημιακών χώρων.

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