Ιωάννα Παππά: "Έγινα μητέρα στα 42, δεν ένιωσα ποτέ άβολα με τα αρνητικά σχόλια"

Η Ιωάννα Παππά έγινε μητέρα στα 42 της και η ίδια εξομολογήθηκε δεν αισθάνθηκε ποτέ άβολα με τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχτηκε.

«Έγινα μητέρα στα 42. Όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα, να είναι επικίνδυνο για το παιδί ή για τη μητέρα και επιστημονικά σου λένε ότι μπορείς να προχωρήσεις, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία επιθυμεί. Γιατί τα πράγματα δεν έρχονται και προγραμματισμένα» και όταν ρωτήθηκε εάν επηρεάστηκε από την αρνητική κριτική σχετικά με την απόφασή της να δημιουργήσει οικογένεια σε αυτήν την ηλικία, απάντησε: «Δεν ένιωσα ποτέ άβολα. Για κάποιον λόγο δεν νιώθω άβολα με τα αρνητικά σχόλια», είπε στην εκπομπή "Μία Ελλάδα Παρέα"

Τι είπε για τον θάνατο της μητέρας της;

«Η απώλεια είναι οδυνηρή, παίρνει χρόνο και αφήνει πάντα ένα κενό που δεν μπορεί να κλείσει. Δεν ξεπερνάς την απώλεια της μητέρας σου. Μου πήρε κάποια χρόνια να βγω από ένα τούνελ. Η απώλειά τους σε ταρακουνάει συθέμελα, οπότε για να επανέλθεις και να ξαναβρείς τις ισορροπίες χρειάζεσαι χρόνο, βοήθεια. Πρέπει να το δεις κατάματα».

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