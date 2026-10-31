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Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης γιόρτασαν το Halloween

καρβέλας
clock 10:00 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Hλίας Ψινάκης επέλεξε να μεταμφιεστεί σε Νίκο Καρβέλα για το Halloween και πόζαρε δίπλα στην Άννα Βίσση.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του, η τραγουδίστρια επέλεξε να ντυθεί «ο εαυτός της» φορώντας κόκκινο σύνολο με γούνα στην ίδια απόχρωση και ψηλοτάκουνα μποτάκια. Ενώ εκείνος εμφανίστηκε με κάπα και λευκή περούκα, υποδυόμενος τον συνθέτη.

«Βίσση- Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… η @annavissiofficial !!! Happy Halloween», έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

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