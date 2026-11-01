Μάστιγα οι κλοπές χαλκού στην Αθήνα: 70 καταγγελίες και 9 χλμ. καλωδίων κλεμμένα

Ραγδαία κλιμάκωση παρουσιάζουν οι κλοπές χαλκού στην Αθήνα, με τον Δήμο Αθηναίων να έχει προχωρήσει σε 70 καταγγελίες μέσα στο τελευταίο έτος για περιστατικά που αποδίδονται σε οργανωμένη δράση συμμοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν κλαπεί περίπου 9 χιλιόμετρα καλωδίων που τροφοδοτούν τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές φωτισμού και βανδαλισμούς σε κρίσιμες υποδομές.

Η έξαρση της εγκληματικότητας συνδέεται και με τραγικά αποτελέσματα: έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν, μετά από δολιοφθορά χαλκοσωλήνων σε διώροφο κτίριο στην Πλάκα, σημειώθηκε διαρροή φυσικού αερίου και ακολούθησε μοιραία έκρηξη λίγες ώρες αργότερα, πιθανότατα με το άνοιγμα ενός διακόπτη.

Δώδεκα παιδιά σώθηκαν από καθαρή τύχη, καθώς το σχολικό όχημα είχε περάσει περίπου 50 μέτρα μακριά από το σημείο την κρίσιμη στιγμή. Οδηγός που ακολουθούσε περιέγραψε το σοκ: άκουσε «ένα δυνατό μπαμ» και είδε αντικείμενα να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο μέσα σε πυκνή σκόνη.

Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφικό υλικό με τους χαλκοσωλήνες που υπέστησαν δολιοφθορά. Το ίδιο βράδυ σημειώθηκαν και άλλες απόπειρες εισβολής σε κτίρια, καθώς και προσπάθεια διάρρηξης οχήματος, σύμφωνα με φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Ζημιές άνω του μισού εκατομμυρίου

Η δράση των συμμοριών αφήνει πίσω της σκοτεινούς δρόμους και υψηλό κόστος αποκατάστασης, με τις ζημιές να υπολογίζονται σε πάνω από μισό εκατομμύριο. Ενδεικτικά, κολόνα ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή των οδών Μάρνη και Πατησίων τέθηκε πρόσφατα εκτός λειτουργίας λόγω κλοπής καλωδίων· οι δράστες αφαίρεσαν το καπάκι, το οποίο στη συνέχεια επανατοποθετήθηκε, ενώ σε διπλανή κολόνα το καπάκι είναι δεμένο πρόχειρα με δεματικά.

Στο κέντρο της πόλης, το συντριβάνι και ο φωτισμός της πλατείας Ομονοίας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από καταστροφές που προκλήθηκαν μετά την κλοπή καλωδίων, αναδεικνύοντας την έκταση του προβλήματος σε εμβληματικά σημεία.

Κλοπές καλωδίων έχουν καταγραφεί σε βασικούς οδικούς άξονες και πλατείες, μεταξύ άλλων στην Ιερά Οδό, την Αγίου Κωνσταντίνου, την Πατησίων, την Ακαδημίας, την Πειραιώς, την πλατεία Κάνιγγος, την πλατεία Κουμουνδούρου, καθώς και στα πάρκα Ριζάρη και Ελευθερίας. Σύμφωνα με τις καταγραφές, οι δράστες δεν περιορίζονται στον δημοτικό εξοπλισμό: στοχεύουν ευρύτερα δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, από τον σιδηρόδρομο μέχρι το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την αποκόμιση εύκολου κέρδους από την πώληση χαλκού.

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, συνεχίζει τις αναφορές και τις παρεμβάσεις για την αποτροπή νέων περιστατικών, κ

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