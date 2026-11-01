Σερβία: Φόβοι για φυγή κεφαλαίων μετά την εκλογική ανατροπή

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Αυξημένη επιτήρηση των χρηματικών ροών προς το εξωτερικό ζητεί από τις τράπεζες της Σερβίας το φοιτητικό κίνημα που αναμένεται να αναλάβει την εξουσία μετά τις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, καθώς η χώρα βρίσκεται σε περίοδο πολιτικής μετάβασης, έπειτα από την εκλογική ήττα του επί χρόνια ηγέτη της, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Φοιτητική Λίστα (Student List) απηύθυνε το βράδυ του Σαββάτου έκκληση προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενισχύσουν τους ελέγχους στις μεταφορές κεφαλαίων εκτός χώρας, προκειμένου να αποτραπούν πιθανές ύποπτες εκροές κατά το διάστημα σχηματισμού της νέας κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη τονίζει ότι η μεταβατική περίοδος απαιτεί «αυξημένη εποπτεία και έλεγχο των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της πιθανής φυγής κεφαλαίων από τη χώρα».

Διευκρινίζει, πάντως, ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής ακεραιότητας, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας κατά τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Η υπόθεση της Alta Bank και οι ύποπτες εκροές

Η παρέμβαση του φοιτητικού κινήματος ακολουθεί την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Σερβίας να ανακαλέσει την τραπεζική άδεια της Alta Bank AD, έπειτα από ύποπτες εκροές κεφαλαίων που καταγράφηκαν τις ημέρες μετά τις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Η Alta Bank ανήκει στον σερβικό όμιλο Alta Group, ο οποίος ελέγχεται από περιορισμένο αριθμό μετόχων.

Αντίθετα, οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Σερβίας βρίσκονται υπό τον έλεγχο ξένων χρηματοπιστωτικών ομίλων, μεταξύ των οποίων οι Intesa Sanpaolo, OTP Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit και NLB Group.

Το φοιτητικό κίνημα που ανέτρεψε τον Βούτσιτς

Η Φοιτητική Λίστα συγκροτήθηκε από δυνάμεις που στήριξαν τις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες συγκλόνισαν τη Σερβία για σχεδόν δύο χρόνια. Στις πρόωρες εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, το κίνημα εξασφάλισε την πλειοψηφία στο 250μελές κοινοβούλιο, τερματίζοντας την πολυετή κυριαρχία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

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