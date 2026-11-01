Σύγκρουση: Πρεμιέρα απόψε για το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του Mega

Η «Σύγκρουση», το συγκλονιστικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ, 8 επεισοδίων, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, κάνει πρεμιέρα απόψε, στις 22:10, στο MEGA.

Επεισόδιο 1 – «Ίχνη στην άσφαλτο»

Ένα αυτοκίνητο προσκρούει σε μια κολόνα, ένα βροχερό βράδυ, αφήνοντας πίσω του μια νεκρή γυναίκα και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ο οδηγός, Φίλιππος Ράπτης, επιζεί τραυματισμένος, αλλά οι γονείς της συντρόφου του, της Εύας, τον κατηγορούν πως προκάλεσε σκόπιμα το δυστύχημα. Η νεαρή δικηγόρος Άννα Καλογήρου αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενες μαρτυρίες και αμφιλεγόμενα στοιχεία. Ο Φίλιππος παραδέχεται την ευθύνη του ως οδηγός, αρνείται όμως κατηγορηματικά ότι ήθελε να σκοτώσει την Εύα. Καθώς η Άννα αναζητά την αλήθεια, ένα απροσδόκητο στοιχείο έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Ρένεση: "Μπορώ να έχω έναν σύντροφο στη ζωή μου, αλλά ποτέ δεν θα μοιράζεται το μεγάλωμα του παιδιού μου"

Ιωάννα Παππά: "Έγινα μητέρα στα 42, δεν ένιωσα ποτέ άβολα με τα αρνητικά σχόλια"