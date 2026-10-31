Τέλος στο «εμβόλιμο δευτερόλεπτο» από το 2027: Η ιστορική αλλαγή στην παγκόσμια ώρα

Σε μια κομβική απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα υπολογίζει την ώρα προχώρησε η Γενική Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών στις Βερσαλλίες. Από τις 20 Μαΐου του 2027, τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα, βάζοντας οριστικό τέλος στη μέχρι τώρα πρακτική των εμβόλιμων δευτερολέπτων.

Η συγκεκριμένη αλλαγή στοχεύει στην απλοποίηση της διαχείρισης του χρόνου και στην εξάλειψη των τεχνικών προβλημάτων που προκαλούνταν στις ψηφιακές υποδομές. Αν και η απόφαση επηρεάζει ένα από τα βασικότερα παγκόσμια πρότυπα συγχρονισμού, δεν αναμένεται να γίνει αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών, σε αντίθεση με τους τεχνολογικούς τομείς που εξαρτώνται από μετρήσεις απόλυτης ακρίβειας.

Η απόκλιση μεταξύ ατομικής και αστρονομικής ώρας

Η ανάγκη για τη μεταρρύθμιση προέκυψε από τη διαφορά ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κλίμακες μέτρησης. Από τη μία πλευρά, η Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα βασίζεται σε ατομικά ρολόγια εξαιρετικής σταθερότητας, ενώ από την άλλη, η αστρονομική ώρα υπολογίζεται με βάση την περιστροφή της Γης, η ταχύτητα της οποίας παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Από το 1972 έχουν προστεθεί 27 εμβόλιμα δευτερόλεπτα προκειμένου οι δύο κλίμακες να μην αποκλίνουν περισσότερο από 0,9 δευτερόλεπτα, με την τελευταία προσαρμογή να πραγματοποιείται το 2016.

Τα προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα

Ωστόσο, η αιφνίδια εισαγωγή ενός επιπλέον δευτερολέπτου προκαλούσε συχνά σοβαρές δυσλειτουργίες σε ευαίσθητες τεχνολογικές υποδομές. Τα κέντρα δεδομένων, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης και τα ηλεκτρικά δίκτυα απαιτούν απόλυτο συγχρονισμό και επηρεάζονταν αρνητικά από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, η επιτάχυνση της περιστροφής του πλανήτη τα τελευταία χρόνια είχε εγείρει ακόμα και το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός «αρνητικού» εμβόλιμου δευτερολέπτου, γεγονός που θα απαιτούσε την αφαίρεση χρόνου.

Θα χρειαστεί να αλλάξουμε την ώρα στις συσκευές μας;



Όσον αφορά τις οικιακές συσκευές, τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές, οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι δεν θα απαιτηθεί καμία χειροκίνητη παρέμβαση από τους χρήστες, καθώς τα ραδιοελεγχόμενα και ψηφιακά συστήματα θα προσαρμοστούν αυτόματα στη νέα πραγματικότητα.

πηγή: gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγνωστο λευκό πλάσμα προκαλεί τρόμο με την εμφάνισή του: Εξωγήινο ζώο ή κάτι άλλο; (βίντεο)

Γιατί ο αφρός του σαπουνιού είναι λευκός - Ακόμα κι αν είναι άλλο χρώμα

Δεν είναι απλώς τουριστικά αξιοθέατα: 6 γνωστά μέρη στον κόσμο με απίστευτες ιστορίες (βίντεο)