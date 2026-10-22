Άγνωστο λευκό πλάσμα προκαλεί τρόμο με την εμφάνισή του: Εξωγήινο ζώο ή κάτι άλλο; (βίντεο)

Φωτογραφίες από κάμερες-παγίδες στην κοιλάδα Χουάρες, στην πολιτεία Τσιουάουα του Μεξικού, έχουν προκαλέσει συζητήσεις για ένα μυστηριώδες λευκό πλάσμα, το οποίο φέρεται να επιτίθεται σε οικόσιτα ζώα. Ο ερευνητής UFO Χάιμε Μαουσάν υποστηρίζει ότι ενδέχεται να πρόκειται για άγνωστο οργανισμό, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προέλευσής του από άλλη διάσταση.

Το υλικό, που φέρεται να καταγράφηκε μέσα στον Οκτώβριο, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου στις 17 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Μαουσάν, το πλάσμα έχει αρπάξει ή σκοτώσει κότες, κόκορες και κουνέλια. Τέσσερις συνεργάτες του εκτίμησαν ότι το μήκος του, από το κεφάλι έως την ουρά, πλησιάζει τα 1,80 μέτρα, ενώ η ουρά του υπολογίζεται στα 90 εκατοστά. Οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν πρόκειται για συνηθισμένο ζώο της περιοχής.

Ο ερευνητής ανέφερε ότι ασχολήθηκε με την υπόθεση μετά την περιγραφή ενός αγοριού, το οποίο φέρεται να είδε το πλάσμα να αρπάζει μια κότα από το κεφάλι και να ανεβαίνει μαζί της σε δέντρο. Ο Μαουσάν εκτιμά επίσης ότι μπορεί να κινείται όρθιο, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί από τις κάμερες.

Παρά τις θεωρίες περί άγνωστης ή διαστασιακής οντότητας, οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Οι τοπικές Αρχές δεν έχουν αναφέρει καταγγελίες για επιθέσεις από άγνωστο ζώο, ενώ η αστυνομία στην αμερικανική πλευρά των συνόρων δήλωσε στην El Paso Times ότι δεν υπήρχαν αναφορές για παράξενες συναντήσεις ή θανάτους ζώων σε αγροκτήματα μετά τις δηλώσεις του Μαουσάν στις 5 Οκτωβρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ερευνητής συνδέει ένα εύρημα με εξωγήινη δραστηριότητα. Το 2023 παρουσίασε στο Μεξικανικό Κογκρέσο δύο υποτιθέμενες «μη ανθρώπινες» μούμιες, τις οποίες ισχυρίστηκε ότι εντόπισε στο Περού. Ιατροδικαστικοί ειδικοί κατέληξαν ότι επρόκειτο για κατασκευές από ανθρώπινα και ζωικά οστά, κόλλα και χαρτί. Παράλληλα, ο Μαουσάν είχε χαρακτηρίσει εξωγήινο το λεγόμενο «Ον του Μετέπεκ», που εντοπίστηκε το 2007 κοντά στην Πόλη του Μεξικού. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν τροποποιημένος πίθηκος του είδους σαϊμίρι, τον οποίο είχε επεξεργαστεί τοπικός ταριχευτής.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα του πλάσματος παραμένει άγνωστη. Δεν έχουν παρουσιαστεί επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν εξωγήινη προέλευση, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν έχει ανακτηθεί φυσικό αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO ή εξωγήινης ζωής.

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