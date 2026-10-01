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GOSSIP - LIFESTYLE

Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Η Ελπίδα καταρρέει, όταν πιάνει τον Νικήτα να της λέει ψέματα για την πρώην κοπέλα του

δπ
clock 11:00 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 18: Η Ελπίδα καταρρέει, όταν πιάνει τον Νικήτα να της λέει ψέματα για την πρώην κοπέλα του, ενώ η Σοφία φοβάται πως θα γίνει κάτι που θα της ανατρέψει όλα τα σχέδια. Παράλληλα, ο Σήφης βασανίζεται από τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για τη Μαρκέλλα, τη στιγμή που ο Μανούσος συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Η σύγκρουση των δύο φίλων είναι προ των πυλών, εκτός εάν ένας από τους δύο υποχωρήσει. Η απόφαση της Μαρκέλλας να ταξιδέψει στην Αθήνα, θυμώνει τον Μανούσο κι ενώ είναι έτοιμος να διακόψει μαζί της, μια συζήτηση με τη Δέσπω φαίνεται να δίνει στη σχέση τους μια δεύτερη ευκαιρία. Την ίδια στιγμή η Κλειώ ανακαλύπτει κάτι που θα ανατρέψει τα πάντα.

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