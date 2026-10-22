Δούρου για την ορκωμοσία του Σ. Βαρδάκη: «Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά την υπογραφή του»

Τον βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη καλωσόρισε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η πρόεδρος, Ρένα Δούρου.

«Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά την υπογραφή του. Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά τη λαϊκή εντολή των Ηρακλειωτών συμπολιτών μας, για να δώσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον αγώνα που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για τις σπουδαίες αλλαγές», ανέφερε, σε δήλωσή της, τονίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεγαλώνει, δυναμώνει, σταθερά, καθαρά, Αριστερά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σωκράτης Βαρδάκης αποφάσισε να αποδεχθεί την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, μετά την παραίτηση του Χάρη Μαμουλάκη, με συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη, τονίζοντας ότι «η έδρα ανήκει στο κόμμα, δεν είναι προίκα κανενός».

Απαντώντας σε όσους επικρίνουν ή σχολιάζουν τις εσωκομματικές ανακατατάξεις, ο Σωκράτης Βαρδάκης υπογράμμισε τη θεσμική του προσήλωση στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Όπως υπενθύμισε, όταν εξελέγη για πρώτη φορά με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέγραψε δήλωση ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο κόμμα.

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