Χρυσοχοϊδης: Το FBI της Κρήτης θα συνεχίσει να "εξοντώνει" εγκληματικές οικογένειες

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιβεβαίωσε την παρουσία του στην Κρήτη την Παρασκευή, για τα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ αναφέρθηκε και στην έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στον Κολωνό, καθώς και στον σχεδιασμό για την ενίσχυση των περιπολιών σε γειτονιές της Αθήνας.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης, ο υπουργός υποστήριξε ότι η νέα υπηρεσία στην Κρήτη έχει ήδη καταφέρει σημαντικά πλήγματα στο οργανωμένο έγκλημα, κάνοντας λόγο για την εξάρθρωση πέντε μεγάλων εγκληματικών οικογενειών και δικτύων.

Όπως δήλωσε, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όσοι εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το νησί θα απαλλαγεί από φαινόμενα ανομίας που, όπως είπε, παρέμεναν για χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Τα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης θα πραγματοποιηθούν στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Αρχανών. Μετά την τελετή θα ακολουθήσει εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο «ΔΙΑΣ» του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων. Η λειτουργία της υπηρεσίας εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της αστυνομικής παρουσίας και της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

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