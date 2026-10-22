Γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας «πείραζε» αποδείξεις και δεν απέδωσε ΦΠΑ 25 εκατομμύρια - 9 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα επιχείρησης του Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με μεγάλη και πολύ γνωστή αλυσίδα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα πιτσαρίας, η οποία φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ, από το 2022, μέσω δικτύου 100 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι έρευνες διενεργούνται σε καταστήματα και οικίες από την Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε συνεργασία με την A.A.Δ.E. και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα (9) άτομα που φέρονται ότι αποτελούσαν τον πυρήνα της οργάνωσης και έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένονται αναλυτικές ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

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