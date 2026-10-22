Ο κανόνας του 85%: Γιατί δεν χρειάζεται να δίνουμε κάθε μέρα όλες μας τις δυνάμεις

Υπάρχουν ημέρες που, επιστρέφοντας στο σπίτι, αισθανόμαστε πως δεν έχουμε κουράγιο για τίποτα άλλο. Η εργασία, οι υποχρεώσεις και η προσπάθεια να τα προλάβουμε όλα έχουν εξαντλήσει την ενέργειά μας, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για την οικογένεια, τη χαλάρωση και όσα μας ευχαριστούν.

Μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινότητα προτείνει να μην εξαντλούμε διαρκώς τα αποθέματά μας, αλλά να κρατάμε ένα μέρος των δυνάμεών μας για τον εαυτό μας. Είναι ο λεγόμενος κανόνας του 85%, μια φιλοσοφία που υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζεται να λειτουργούμε συνεχώς στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας.

Τι σημαίνει στην πράξη ο κανόνας του 85%

Η ιδέα είναι να κάνουμε όσα χρειάζεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς να φτάνουμε καθημερινά στα όρια της αντοχής μας. Το υπόλοιπο 15% συμβολίζει τον χρόνο και την ενέργεια που θέλουμε να διατηρήσουμε για την προσωπική μας ζωή: μια βόλτα, λίγη μουσική, ένα βιβλίο, στιγμές με τους δικούς μας ανθρώπους ή απλώς ένα ήσυχο βράδυ χωρίς πρόγραμμα.

Το ποσοστό δεν αποτελεί επιστημονικά καθορισμένο κανόνα ούτε χρειάζεται να μετράμε πόση ενέργεια καταναλώνουμε. Πρόκειται περισσότερο για μια υπενθύμιση ότι η ξεκούραση δεν πρέπει να έρχεται μόνο όταν έχουμε πλέον εξαντληθεί. Είναι μέρος της καθημερινότητας και όχι μια ανταμοιβή που κερδίζουμε αφού ολοκληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας.

Γιατί η ξεκούραση είναι απαραίτητη

Η διαρκής πίεση για καλύτερες επιδόσεις, τόσο στη δουλειά όσο και στην προσωπική ζωή, μπορεί να οδηγήσει σε έντονη κόπωση, ιδιαίτερα όταν δεν αφήνουμε χρόνο για ανάκαμψη. Η ανάγκη να είμαστε πάντα παραγωγικοί μάς κάνει συχνά να αντιμετωπίζουμε ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο ως κάτι που πρέπει να αξιοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να έχουμε την ίδια απόδοση σε κάθε τομέα της ζωής μας και κάθε στιγμή της ημέρας. Όπως επισημαίνει η ψυχολόγος Marta Calderero, σε δηλώσεις της στη Vogue, οι απαιτήσεις μας από τον εαυτό μας χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές μας δυνατότητες. Το να αναγνωρίζουμε πότε πρέπει να επιβραδύνουμε δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τους στόχους μας, αλλά ότι διαχειριζόμαστε καλύτερα τις δυνάμεις μας.

Πέντε μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Η εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας δεν απαιτεί μεγάλες αλλαγές. Μερικές απλές συνήθειες μπορούν να μας βοηθήσουν να αποσυνδεθούμε από την πίεση της ημέρας.

Αφήνουμε τη δουλειά στη δουλειά. Μετά το τέλος του ωραρίου, περιορίζουμε τα επαγγελματικά μηνύματα και τις εκκρεμότητες, όταν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη να ασχοληθούμε μαζί τους.

Αλλάζουμε ρούχα μόλις επιστρέψουμε σπίτι. Αυτή η μικρή κίνηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένα προσωπικό σήμα ότι η εργάσιμη ημέρα ολοκληρώθηκε.

Μειώνουμε τον χρόνο μπροστά στην οθόνη. Λίγο πριν από τον ύπνο, μπορούμε να αφήσουμε το κινητό και να επιλέξουμε κάτι πιο χαλαρωτικό, όπως το διάβασμα ή η μουσική.

Δημιουργούμε έναν ήρεμο χώρο. Ο χαμηλός φωτισμός, η ησυχία και ένα πιο τακτοποιημένο περιβάλλον μπορούν να κάνουν την επιστροφή στο σπίτι πιο ευχάριστη.

Δεν προγραμματίζουμε κάθε λεπτό. Αφήνουμε μικρά περιθώρια μέσα στην ημέρα χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς να νιώθουμε ότι πρέπει διαρκώς να είμαστε απασχολημένοι.

Δεν χρειάζεται να εξαντλούμαστε για να πετύχουμε

Ο κανόνας του 85% δεν προτείνει να αδιαφορούμε για τις υποχρεώσεις μας ή να προσπαθούμε λιγότερο σε όσα έχουν σημασία. Μας καλεί να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι πρέπει να δίνουμε καθημερινά το 100% σε όλα, ανεξάρτητα από το κόστος που έχει αυτό για εμάς.

Η ενέργεια που μας απομένει μετά τη δουλειά έχει εξίσου μεγάλη σημασία με εκείνη που διαθέτουμε για τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Γιατί η καθημερινότητα δεν αποτελείται μόνο από όσα πρέπει να κάνουμε, αλλά και από όσα θέλουμε να ζήσουμε. Και το να φτάνουμε στο τέλος της ημέρας με λίγη ενέργεια ακόμη για τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας μπορεί να είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ισορροπημένη ζωή.

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