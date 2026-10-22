Το ρομπότ-σωματοφύλακας που ξέρει πολεμικές τέχνες και σηκώνει αυτοκίνητα

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Σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας θυμίζουν οι πρώτες εικόνες από το νέο ανθρωποειδές ρομπότ H2-X Kung Fu Legend Guardian της κινεζικής εταιρείας Unitree.

Ο «Robocop» της πραγματικότητας παρουσιάζεται ως ένας προσωπικός σωματοφύλακας, σχεδιασμένος να προσφέρει προηγμένες δυνατότητες αυτοάμυνας και προστασίας.

Στο βίντεο επίδειξης που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, το ρομπότ επιδεικνύει την εντυπωσιακή ευελιξία και τη δύναμή του μέσα από σκηνοθετημένα σενάρια: εκτελεί με ακρίβεια κινήσεις πολεμικών τεχνών, πραγματοποιεί ανάποδες τούμπες, χτυπά με δύναμη την πόρτα ενός αυτοκινήτου, ενώ σε μια επίδειξη ισχύος σηκώνει το μπροστινό μέρος οχήματος για να απεγκλωβίσει μια κούκλα δοκιμών.

Πρόκειται για ανθρωποειδές ρομπότ πλήρους μεγέθους, με ύψος 1,8 μέτρα και βάρος περίπου 70 κιλά.

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