ΠΕΜ.22 Οκτ 2026 12:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ρομπότ-σωματοφύλακας που ξέρει πολεμικές τέχνες και σηκώνει αυτοκίνητα

ρομπότ
clock 11:50 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας θυμίζουν οι πρώτες εικόνες από το νέο ανθρωποειδές ρομπότ H2-X Kung Fu Legend Guardian της κινεζικής εταιρείας Unitree.

Ο «Robocop» της πραγματικότητας παρουσιάζεται ως ένας προσωπικός σωματοφύλακας, σχεδιασμένος να προσφέρει προηγμένες δυνατότητες αυτοάμυνας και προστασίας.

Στο βίντεο επίδειξης που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, το ρομπότ επιδεικνύει την εντυπωσιακή ευελιξία και τη δύναμή του μέσα από σκηνοθετημένα σενάρια: εκτελεί με ακρίβεια κινήσεις πολεμικών τεχνών, πραγματοποιεί ανάποδες τούμπες, χτυπά με δύναμη την πόρτα ενός αυτοκινήτου, ενώ σε μια επίδειξη ισχύος σηκώνει το μπροστινό μέρος οχήματος για να απεγκλωβίσει μια κούκλα δοκιμών.

Πρόκειται για ανθρωποειδές ρομπότ πλήρους μεγέθους, με ύψος 1,8 μέτρα και βάρος περίπου 70 κιλά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι δεν πρέπει να μοιραζόμαστε ποτέ με ένα chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης

Πράσινη κουκίδα στο κινητό: Ανάβει ξαφνικά; Δες ποιος σε κατασκοπεύει!

Google Cloud: Πού αποδίδει το ψηφιακό μπλακ άουτ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρομπότ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis